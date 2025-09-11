CARAS Brasil
  2. Carolina Ferraz diz que não quer novo casamento e comenta vida amorosa: 'Tenho relações'
Atualidades / Vida amorosa

Carolina Ferraz diz que não quer novo casamento e comenta vida amorosa: 'Tenho relações'

A apresentadora Carolina Ferraz abriu o coração sobre sua vida amorosa e afirmou que não planeja se casar novamente. Leia mais!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/09/2025, às 12h02

Carolina Ferraz
Carolina Ferraz - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Carolina Ferraz abriu o coração sobre sua vida amorosa durante participação no podcast 'Virada de chave', de Monique Curi. Aos 57 anos, a artista, que já foi casada duas vezes e hoje está solteira, afirmou que não planeja se casar novamente.

"Nunca mais eu caso, eu acho. Chega de casamento. Cansei de casar, é difícil. Você tem que querer muito estar junto. É um exercício diário. Todos os dias você tem que dizer: "É com essa pessoa que eu quero estar e vou me dedicar a isso", analisou.

E complementou: "Porque não é fácil, é um comprometimento. Agora, se eu encontrar amanhã alguém na rua e for maravilhoso, eu vou casar, vai acontecer. Mas eu acho muito difícil. Já estou com 57 anos, já passei por muita coisa na minha vida. Não procuro. Mas também não estou só, tenho relações".

Vale lembrar que Carolina foi casada com o diretor Mário Cohen, pai de sua primeira filha, Valentina, de 30 anos. Mais tarde, uniu-se ao médico Marcelo Marins, com quem teve Anna Izabel, de 10.  Recentemente, ela compartilhou um álbum da viagem que fez com as herdeiras pela Califórnia, nos EUA.

Em outubro de 2023, a primogênita da ex-atriz global se casou com o empresário norte-americano, Samraan Husain, em Malibu, na Califórnia, e exibiu fotos inétidas do momento do casamento civil em sua rede social.

Carreira de Carolina Ferraz

Em recente entrevista, Carolina revelou se pretende voltar a atuar em novelas.Acho difícil [voltar], muito tempo. Novela precisa de muita disposição física. É só por isso. Eu adoro novela, mas é muito tempo, te prende muito. Acho que não tenho mais essa disposição física”, revelou a artista à revista Quem.

A famosa deixou claro que pretende explorar outras áreas da atuação. “Tudo, menos novela. Qualquer coisa...Cinema, série, teatro, qualquer coisa”, disse ela. “Agora, estou com vontade de fazer teatro...Vontade de fazer comédia no teatro. Quem sabe ano que vem eu não volto com alguma coisa”, completou Carolina.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

carolina ferraz
Carolina Ferraz Carolina Ferraz  

