Carolina Ferraz foi vítima de perseguição e revela detalhes: ‘É grave’

Stalker: Carolina Ferraz conta a história de uma pessoa que a perseguiu por cinco anos e conta qual foi o desfecho após procurar ajuda das autoridades

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz revelou que foi vítima de perseguição. Em um depoimento no programa Domingo Espetacular, da Record, ela disse que uma stalker a perseguiu por mais de quatro anos e ela precisou pedir a ajuda de autoridades ao não conseguir se livrar do problema.

"Acho que a única alternativa é realmente você denunciar quem está sendo o seu perseguidor. Eu passei por uma experiência que durou quatro ou cinco anos. Na época, eu tinha uma filha pequena, e essa pessoa começou me mandando uma série de cartas e essas cartas aumentaram muito em volume. Ela não era brasileira, era de outro lugar, uma russa", disse a artista.

Inclusive, ela revelou que quase foi atacada pela pessoa. "Ela chegou a invadir o set de gravação duas vezes. Uma vez, tentou me atacar, e conseguiu. As pessoas conseguiram impedir, evidentemente, que isso chegasse a um nível mais grave", declarou.

Então, Ferraz procurou ajuda para se livrar da stalker, que foi presa. "Consegui uma medida protetiva contra a pessoa, mas ela continuou me perseguindo. Cheguei a conseguir, através da Interpol, que ela fosse proibida a entrar no Brasil. Mas ela entrou no país, descobriu onde eu morava. Era uma situação realmente terrível. Ela foi ficando cada vez mais agressiva. Nas cartas, falava realmente que ou eu seria dela ou não seria de mais ninguém. Eram ameaças cada vez mais graves e, finalmente, ela foi presa e eu consegui terminar com essa situação, mas foi muito difícil ", comentou.

Por fim, ela destacou: "As autoridades não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação, ainda não é um assunto levado a sério. Parece que é como se fosse uma frescura. Mas isso é um erro, porque é grave, pode ter consequências seríssimas, gravíssimas. E foi, no meu caso, uma experiência terrível".

