Regina Duarte e Carolina Ferraz surgem juntas após briga

Estrelas da novela História de Amor, da Globo, Regina Duarte e Carolina Ferraz se reencontraram em gravação para a Record após briga por política

As atrizes Regina Duarte e Carolina Ferraz se reencontraram após uma briga por causa de política. As duas reapareceram juntas durante uma gravação para o programa Domingo Espetacular, da Record.

No reencontro, Regina recebeu Carolina em sua casa para falar sobre a fase atual de sua vida. Inclusive, ela relembrou quando assumiu o cargo de Secretária de Cultura no governo de Jair Bolsonaro. Ela citou o pouco tempo que ficou no posto político. “Falei: ‘Nossa, por que vou desperdiçar a oportunidade de entrar no Palácio dos Poderes desse país?’. Eu fiquei só 74 dias, Carolina. Não sabia nem onde era a minha sala”, afirmou ela.

Atualmente, as duas podem ser vistas na reprise da novela História de Amor nas tardes da Globo. Na trama, Duarte interpretou Helena, que se apaixonou pelo médico Carlos (José Mayer) enquanto ele era casado com Paula (Carolina Ferraz). Ao longo da trama, as duas foram rivais e disputaram o amor de Carlos.

Regina Duarte e Carolina Ferraz em gravação do Domingo Espetacular - Foto: Divulgação / Record

Qual foi a briga de Carolina Ferraz e Regina Duarte?

No ano de 2020, Regina Duarte fez um post nas redes sociais com fotos de artistas que, supostamente, apoiariam sua ida para um cargo no governo federal. Entre as fotos, ela colocou uma imagem de Carolina Ferraz.

Porém, Ferraz não autorizou o uso de sua foto e reclamou com Duarte. O áudio que Carolina mandou para Regina vazou na internet e foi compartilhado pelo jornal Folha de S. Paulo. "Regina, não imaginei que você fosse colocar minha foto sem comentar ou pedir autorização da gente. Realmente, torço para que você consiga exercer e fazer a diferença em um governo que desprestigia tanto a classe artística, que persegue tanto a classe artística", disse ela, na época.

Anos depois, Carolina contou sobre o atrito entre elas. "Gosto muito da Regina, trabalhamos em várias novelas juntas, mas nunca mais nos falamos. Só que não retiro absolutamente nada do que disse naquele momento", afirmou na Veja.