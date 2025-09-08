CARAS Brasil
  2. Carolina Ferraz fala sobre sua carreira: ‘Tudo, menos novela’
TV / Futuro

Carolina Ferraz fala sobre sua carreira: ‘Tudo, menos novela’

A apresentadora Carolina Ferraz faz revelações sobre sua carreira de atriz, e ressalta que não voltará às novelas: ‘Estou com vontade de…’

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 20h13

Carolina Ferraz
Carolina Ferraz - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta segunda-feira, 8, a atriz Carolina Ferraz fez algumas revelações sobre seus planos para o futuro, dentre elas sobre sua participação em novelas. A famosa está longe das telenovelas desde 2013, quando atuou em Além do Horizonte. Ela declarou que não tem intenção de voltar para futuros projetos.

A atriz explicou que um dos motivos, para não voltar a realizar estes trabalhos, é a demanda de tempo. “Acho difícil [voltar], muito tempo. Novela precisa de muita disposição física. É só por isso. Eu adoro novela, mas é muito tempo, te prende muito. Acho que não tenho mais essa disposição física”, revelou a artista em entrevista à revista Quem.

A famosa deixou claro que pretende explorar outras áreas da atuação. “Tudo, menos novela. Qualquer coisa...Cinema, série, teatro, qualquer coisa”, disse ela. “Agora, estou com vontade de fazer teatro...Vontade de fazer comédia no teatro. Quem sabe ano que vem eu não volto com alguma coisa”, completou Carolina.

O futuro de Carolina Ferraz

A artista brasileira comentou que pretende voltar às peças teatrais, e idealizou a comédia. Carolina comentou sobre a peça Que Tal Nós Dois?, que estreou ao lado de Otávio Martins, em 2019, e venceu o Prêmio do Humor de Melhor Performance. “Acho que eu faço bem comédia. Já fiz várias coisas. A última peça que fiz em teatro foi como comédia e recebi um prêmio de comédia. Gosto de fazer comédia”, contou ela.

No momento, a atriz aproveitou sua participação no filme Caramelo, na Netflix, para comemorar sua volta na atuação. “Foi uma delícia, porque foi uma participação super gostosa. O filme estreia em outubro agora e eu estou super animada. O filme é uma graça. Tenho certeza que vai fazer o maior sucesso”, comentou a estrela.

O novo trabalho da artista teve Rafael Vitti como protagonista da trama, e narra as mudanças na vida de um chef de cozinha e um cão vira-lata caramelo, logo após a descoberta de um diagnóstico inesperado.

Leia também: Carolina Ferraz foi vítima de perseguição e revela detalhes: ‘É grave’

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

