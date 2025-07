Filhas de Carolina Ferraz surgem em fotos raras de viagem com a famosa

Em viagem para a Califórnia, nos EUA, filhas de Carolina Ferraz surgem em cliques ao lado da apresentadora e encantam; veja como elas estão

A apresentadora Carolina Ferraz compartilhou fotos com as filhas, Valentina Cohen e Isabel Marins, em sua rede social nesta terça-feira, 15. A famosa fez um álbum da viagem que estão fazendo pela Califórnia, nos EUA.

É bom lembrar que, em outubro de 2023, a primogênita da ex-atriz global se casou com o empresário norte-americano, Samraan Husain, em Malibu, na Califórnia, e exibiu fotos inétidas do momento do casamento civil em sua rede social.

Agora, a comunicadora da Record TV apareceu visitando a herdeira mais velha com a caçula e encantou ao exibir o encontro. "California dump", escreveu Carolina Ferraz ao postar os cliques delas se divertindo no local.

Veja as fotos de Carolina Ferraz com as filhas:

Carolina Ferraz com as filhas na Califórnia - Foto: Reprodução/Instagram

Carolina Ferraz com as filhas na Califórnia - Foto: Reprodução/Instagram

Carolina Ferraz com as filhas na Califórnia - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Ferraz (@carolinaferraz)

Carolina Ferraz desabafa ao falar do assassinato do seu pai: 'Foi terrível'

A atriz e apresentadora Carolina Ferrazrelembrou a morte do seu pai, Ladislau Noel Ferraz, que faleceu quando a artista tinha apenas 14 anos de idade. Ele foi assassinado com seis tiros. Agora, em entrevista no Otalab, do UOL, ela contou sobre o período do luto.

“Foi terrível. E eu acho que por ser a mais nova na minha casa, eu pude sofrer. Eu me descabelei, eu chorei, eu fiquei péssima, eu demorei para superar o luto . Eu vivi muito tempo em luto”, disse ela.

E completou: “Eu era adolescente e foi difícil entender esse processo de dor e do luto. Eu vivi o luto e foi transformador saber que a gente pode sentir dor e que a única maneira de superar a dor é viver aquilo”.

Afastada das novelas há alguns anos, Carolina Ferraz falou que não tem planos de voltar a atuar, mas que não descarta futuros convites. “Nunca direi nunca. Eu sou atriz, amo meu ofício. Sou uma atriz de formação”, afirmou ela, e continuou: “Eu acho que novela, eu já fiz tudo, já trabalhei com todos os diretores, tem uma nova geração de mulheres trabalhando, muito bacanas. Eu trabalhei quando elas estavam começando. Eu tive poucas oportunidades de trabalhar com diretoras mulheres. E foram muito legais as experiências que tive. Eu me dei muito bem com a Amora Mautner, foi muito legal”.