Cariúcha faz revelação sobre troca de beijos com filho de Gugu Liberato

Após beijar filho de Gugu Liberato em festa, a apresentadora Cariúcha revelou quem deu o primeiro passo na aproximação entre os dois

O beijo recente entre Cariúcha e João Augusto Liberato durante uma festa em São Paulo continua dando o que falar. Na tarde de quarta-feira, 27, a apresentadora comentou novamente sobre seu envolvimento com o filho de Gugu Liberato (1959-2019) e revelou quem deu o primeiro passo na aproximação.

O assunto foi abordado por Cariúcha durante o 'Fofocalizando', exibido no SBT, após os colegas da apresentadora mencionarem o nome de João Augusto como possível participante de 'A Fazenda 17', reality show da Record. A famosa, então, contou que a iniciativa da aproximação partiu dela e detalhou o momento em que ficaram juntos.

" A Gaby [Cabrini] foi a vela. Quem chegou fui eu, não foi nem ele. Se a intenção é falar que ele está me usando para ir [para a Fazenda]… Eu acho que fui eu que cheguei nele. Ele não precisa disso [para aparecer] ", declarou Cariúcha. “Nós ficamos quando estávamos sóbrios, a gente não estava bêbado na hora”, completou.

No início desta semana, a famosa falou sobre o envolvimento com o primogênito de Gugu Liberato e aproveitou para elogiar o jovem, ressaltando que ficou encantada com a simplicidade dele. "Deixa eu falar só uma coisinha sobre o João Liberato. Além do beijo, que foi uma delícia, esse menino foi muito bem criado", iniciou ela.

"Que menino humilde, muito simples. Nós conversamos sobre muitas coisas. Vocês acham que não temos nada em comum, porque são dois mundos diferentes, mas temos a simplicidade em comum", declarou a apresentadora do SBT na última segunda-feira, 25.

Recentemente, Cariúcha abriu o jogo sobre o beijo que deu no filho de Gugu Liberato (1959–2019), João Augusto Liberato, de 23 anos, na festa de João Silva, o herdeiro de Faustão. No programa Fofocalizando, ela contou como se aproximou do jovem e deu detalhes do momento.

"Ele é uma graça, conhecia a assessora dele... A Esther, uma moça bacana, grande jornalista, bem conhecida, e fomos conversando. Ela me apresentou a ele, é um menino muito bonito, meu número. Geralmente, eu não gosto de meninos novos, eu gosto de menino velho. Eu joguei pro alto e caiu na testa, porque eu ficava criticando minhas amigas quando ficavam com um novinho", contou a apresentadora.

Em seguida, elogiou: "Ele é muito novinho, mas beija muito bem. Ele é muito inteligente, muito cabeça, à frente de seu tempo. Ele é muito simples", pontuou. "São dois mundos diferentes, mas temos muita coisa em comum. Eu não sei explicar quem veio beijar primeiro, porque foi natural", detalhou.

Diferença de idade

Nas redes sociais, o que chamou atenção dos internautas foi a descoberta da idade da apresentadora. Nascida em 1983, em Nova Iguaçu, ela tem 41 anos e completará 42 em setembro de 2025. A diferença de idade entre os dois também repercutiu: enquanto Cariúcha tem 41, João Augusto tem 23.

A revelação gerou comentários inusitados: “Eu tô chocado que a Cariúcha tem 41 anos! Eu jurava que ela tinha uns 29!”, disse um internauta. Outro comentou: “Chocada, eu achei também, ela tá ótima, um mulherão”.

A repercussão também chegou aos bastidores do SBT. Ao retornar para a emissora, Cariúcha foi recebida com bom humor pelos colegas de trabalho, que cantaram o clássico Pintinho Amarelinho, eternizado por Gugu Liberato.

