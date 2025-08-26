CARAS Brasil
  2. Cariúcha elogia filho de Gugu Liberato após beijo em festa: 'Simplicidade'
Atualidades / Romance

Cariúcha elogia filho de Gugu Liberato após beijo em festa: 'Simplicidade'

Após beijo em festa, a apresentadora Cariúcha disparou elogios a João Augusto Liberato e elogiou a criação do herdeiro de Gugu Liberato

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 07h26

Cariúcha elogia João Augusto Liberato
Cariúcha elogia João Augusto Liberato - Foto: Reprodução / SBT / Instagram

A apresentadora Cariúcha falou mais uma vez sobre o envolvimento com João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato (1959-2019). Os dois trocaram beijos na última semana durante a festa de João Silva, herdeiro de Faustão, realizada em São Paulo.

Cariúcha, que anteriormente já havia elogiado João Augusto ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT, contou aos telespectadores na segunda-feira, 25, que ficou encantada com a simplicidade do jovem. Além disso, a famosa também aproveitou para elogiar a criação do herdeiro de Gugu e Rose Miriam Di Matteo.

"Deixa eu falar só uma coisinha sobre o João Liberato. Além do beijo, que foi uma delícia, esse menino foi muito bem criado. Que menino humilde, muito simples. Nós conversamos sobre muitas coisas. Vocês acham que não temos nada em comum, porque são dois mundos diferentes, mas temos a simplicidade em comum", declarou a apresentadora do SBT.

Cariúcha e João Augusto Liberato - Foto: Reprodução / Instagram
Cariúcha e João Augusto Liberato - Foto: Reprodução / Instagram

Cariúcha conta como se aproximou do filho de Gugu

Recentemente, Cariúcha abriu o jogo sobre o beijo que deu no filho de Gugu Liberato (1959–2019), João Augusto Liberato, de 23 anos, na festa de João Silva, o herdeiro de Faustão. No programa Fofocalizando, ela contou como se aproximou do jovem e deu detalhes do momento.

"Ele é uma graça, conhecia a assessora dele... A Esther, uma moça bacana, grande jornalista, bem conhecida, e fomos conversando. Ela me apresentou a ele, é um menino muito bonito, meu número. Geralmente, eu não gosto de meninos novos, eu gosto de menino velho. Eu joguei pro alto e caiu na testa, porque eu ficava criticando minhas amigas quando ficavam com um novinho", contou a apresentadora.

Em seguida, elogiou: "Ele é muito novinho, mas beija muito bem. Ele é muito inteligente, muito cabeça, à frente de seu tempo. Ele é muito simples", pontuou. "São dois mundos diferentes, mas temos muita coisa em comum. Eu não sei explicar quem veio beijar primeiro, porque foi natural", detalhou.

João Augusto Liberato - Foto: Reprodução / Instagram
João Augusto Liberato - Foto: Reprodução / Instagram

Diferença de idade

Nas redes sociais, o que chamou atenção dos internautas foi a descoberta da idade da apresentadora. Nascida em 1983, em Nova Iguaçu, ela tem 41 anos e completará 42 em setembro de 2025. A diferença de idade entre os dois também repercutiu: enquanto Cariúcha tem 41, João Augusto tem 23. 

A revelação gerou comentários inusitados: “Eu tô chocado que a Cariúcha tem 41 anos! Eu jurava que ela tinha uns 29!”, disse um internauta. Outro comentou: “Chocada, eu achei também, ela tá ótima, um mulherão”.

A repercussão também chegou aos bastidores do SBT. Ao retornar para a emissora, Cariúcha foi recebida com bom humor pelos colegas de trabalho, que cantaram o clássico Pintinho Amarelinho, eternizado por Gugu Liberato.

Leia também: Mãe de Gugu Liberato completa 96 anos e ganha belas homenagens dos netos

Cariúcha - Foto: Reprodução / Instagram; @luannevesbeauty
Cariúcha - Foto: Reprodução / Instagram; @luannevesbeauty

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

gugu liberatoJoão Augusto LiberatoCariúcha

