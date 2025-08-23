Cariúcha fala pela primeira vez sobre beijo em filho de Gugu: 'Meu número'

A apresentadora Cariúcha abriu o jogo sobre o beijo que deu no filho de Gugu Liberato (1959–2019), João Augusto Liberato

A apresentadora Cariúcha abriu o jogo sobre o beijo que deu no filho de Gugu Liberato (1959–2019), João Augusto Liberato, de 23 anos, na festa de João Silva, o herdeiro de Faustão, na última quinta-feira, 21. No programa Fofocalizando, ela contou como se aproximou do jovem e deu detalhes do momento.

"Ele é uma graça, conhecia a assessora dele... A Esther, uma moça bacana, grande jornalista, bem conhecida, e fomos conversando. Ela me apresentou a ele, é um menino muito bonito, meu número. Geralmente, eu não gosto de meninos novos, eu gosto de menino velho. Eu joguei pro alto e caiu na testa, porque eu ficava criticando minhas amigas quando ficavam com um novinho", contou a apresentadora.

Em seguida, elogiou: "Ele é muito novinho, mas beija muito bem. Ele é muito inteligente, muito cabeça, à frente de seu tempo. Ele é muito simples", pontuou. "São dois mundos diferentes, mas temos muita coisa em comum. Eu não sei explicar quem veio beijar primeiro, porque foi natural", detalhou.

Diferença de idade

Nas redes sociais, o que chamou atenção dos internautas foi a descoberta da idade da apresentadora. Nascida em 1983, em Nova Iguaçu, ela tem 41 anos e completará 42 em setembro de 2025. A diferença de idade entre os dois também repercutiu: enquanto Cariúcha tem 41, João Augusto tem 23.

A revelação gerou comentários inusitados: “Eu tô chocado que a Cariúcha tem 41 anos! Eu jurava que ela tinha uns 29!”, disse um internauta. Outro comentou: “Chocada, eu achei também, ela tá ótima, um mulherão”.

A repercussão também chegou aos bastidores do SBT. Ao retornar para a emissora, Cariúcha foi recebida com bom humor pelos colegas de trabalho, que cantaram o clássico Pintinho Amarelinho, eternizado por Gugu Liberato.

