Web se choca ao descobrir a idade de Cariúcha após beijo em filho de Gugu

Cariúcha e João Augusto Liberato protagonizam momento inesperado em festa na última quinta-feira, 21, mas não foi isso que mais chocou; confira

A madrugada paulistana da última quinta-feira, 22, ganhou destaque nas redes sociais após um registro que surpreendeu os seguidores. Durante uma festa realizada na mansão do apresentador João Silva, filho de Faustão, a apresentadora Cariúcha e João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, foram flagrados em clima de intimidade.

O evento aconteceu na mansão de João Silva em São Paulo e marcou o lançamento do novo programa do apresentador no SBT. A festa reuniu diversos famosos, como Adriane Galisteu, Maisa Silva, Sonia Abrão, César Filho, Naiara Azevedo e Luiza Possi. Entre os registros da noite, o vídeo do beijo entre Cariúcha e João Augusto, publicado por Lucas Guimarães, foi um dos de maior destaque e rapidamente viralizou.

Diferença de idade

Nas redes sociais, o que mais chamou atenção foi a descoberta sobre a idade da apresentadora. Nascida em 1983, em Nova Iguaçu, a carioca tem 41 anos e completa 42 ainda em 2025, em setembro. A diferença de idade entre os dois também chamou atenção, enquanto Cariúcha tem 41 anos, João Augusto tem 23. A revelação gerou comentários imediatos: “Eu tô chocado que a Cariúcha tem 41 anos! Eu jurava que ela tinha uns 29!”, disse um internauta. Outro comentou: “Chocada, eu achei também, ela tá ótima, um mulherão”.

De acordo com o colunista Leo Dias, a aproximação começou de forma espontânea. Cariúcha conversava com outros convidados quando percebeu o interesse de João Augusto, que estava com um grupo de amigas. Logo, os dois começaram a interagir e foram vistos dançando juntos e trocando conversas reservadas. Logo depois, foram vistos se beijando intensamente na pista de dança.

A repercussão também chegou aos bastidores do SBT. Ao retornar para a emissora, Cariúcha foi recebida com bom humor pelos colegas de trabalho, que cantaram o clássico Pintinho Amarelinho, eternizado por Gugu Liberato.

Leia também: Filho de Gugu beija Cariúcha na festa de João Silva