Filho de Gugu fala sobre relação com a mãe e as irmãs após batalha judicial

Filho mais velho de Gugu Liberato, João Augusto contou como está a relação familiar após um período de afastamento: 'Faltava'

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato (1959-2019), abriu o coração ao falar sobre a relação familiar após a partida do apresentador. O jovem, as irmãs Marina e Sofia, e a mãe, Rose Miriam Di Matteo, travaram uma longa batalha judicial, que acabou os afastando por um período.

Em entrevista à 'Quem', João Augusto contou que, atualmente, todos se dão muito bem e afirmou que possuem uma ótima relação. De acordo com o primogênito de Gugu Liberato, a família 'voltou a ser como antes' após todo o ocorrido.

" Nossa relação voltou a ser como antes. Minhas irmãs não moram comigo, moram com a minha mãe nos Estados Unidos. Mas tudo voltou ao normal, todos nós nos amamos, conversamos. Somos uma família novamente. Acho que isso é o que faltava para mim, para eu me sentir confortável, bem e em paz após a morte do meu pai ", declarou o jovem.

Vale lembrar que João Augusto Liberato está no Brasil. Na última semana, ele marcou presença na festa do apresentadorJoão Silva, filho de Faustão, realizada em São Paulo.

João Augusto com a mãe e as irmãs - Foto: Reprodução / Instagram

A batalha judicial pela herança de Gugu

Em 2024, a família de Gugu Liberato encerrou a batalha judicial que dividiu a família nos últimos cinco anos - desde a morte do apresentador. Com isso, a herança dele finalmente foi dividida entre os herdeiros que ele apontou em seu testamento.

A herança de Gugu - estimada em R$ 1 bilhão e 400 milhões - foi dividida com 75% para os três filhos - João Augusto, Marina e Sofia Liberato - e 25% para os 5 sobrinhos do comunicador. A divisão foi feita após Rose Miriam renunciar ao processo que pedia o reconhecimento de união estável ao ficar de fora do testamento deixado pelo apresentador.

Em entrevista ao Fantástico, cedida em dezembro de 2024, João Augusto contou que tomou a iniciativa de promover um acordo familiar e prometeu que iria cuidar da mãe junto com as irmãs. Inclusive, os três filhos abriram um fundo de investimento internacional e depositaram uma quantia para que o rendimento fosse totalmente usado pela mãe ao longo de sua vida; confira mais detalhes!

Gugu e Rose Miriam são pais de João, Marina e Sofia - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Gugu Liberato relembra apoio do pai em sua paixão

A semelhança física com Gugu Liberato (1959-2019) impressiona, mas o que chama mesmo a atenção é a maturidade! Aos 23 anos, João Augusto, filho do icônico apresentador, revela que deseja seguir os passos do pai na comunicação. Durante papo exclusivo com à Revista CARAS no acervo de Gugu, em SP, o jovem abre o coração ao falar do futuro.

Dividindo-se entre os EUA e o Brasil, João admite que a dor de perder o pai, em 2019, lhe trouxe amadurecimento. "Quando ele faleceu, eu tinha 18 anos, me considerava um adolescente. Nos últimos anos, tive que lidar com várias coisas e abraçar a ideia de manter o legado dele vivo. Quero honrar a pessoa que ele foi”.

João Augusto confessa que desde quando era pequeno gostava de estar em frente às câmeras, mas foi realmente descobrindo sua vontade de se tornar comunicador nos últimos anos. O jovem também desabafa sobre a pressão de ser filho de um dos maiores apresentadores do país; confira a entrevista completa!

João Augusto e Gugu Liberato - Foto: Reprodução / Instagram