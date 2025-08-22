Filho de Gugu beija Cariúcha na festa de João Silva

Na festa do apresentador João Silva, o herdeiro de Faustão, filho de Gugu é visto em clima de romance com Cariúcha, do Fofocalizando

O filho de Gugu Liberato (1959–2019), João Augusto Liberato, de 23 anos, foi visto em clima de romance com a apresentadora do FofocalizandoCariúcha. Os dois foram flagrados se beijando e dançando juntinhos na festa de João Silva, o herdeiro de Faustão.

Nesta quinta-feira, 21, aconteceu o evento promovido pelo novo apresentador do SBT para celebrar sua estreia na emissora e vários famosos estavam presentes como Adriane Galisteu, Sonia Abrão, César Filho, Naiara Azevedo, Luiza Possi, entre outros.

Na rede social, o perfil de Sidney Pedroso postou o vídeo do momento de João Augusto Liberato e Cariúcha se beijando. O jovem até apareceu sujo de batom vermelho. O jornalista Leo Dias também publicou um registro deles bem próximos no local.

Cardápio da festa de João Silva

Os convidados da Festa do João Silva foram recebidos com pratos sofisticados e sobremesas finalizadas ao vivo. O início do cardápio contou com: Guiozas com recheio de carne suína com molho ponzu, cannoli folhado de palmito, mini vol au vens de shitake trufado, mini croquete de costela com dip de Dijon e franguinho crispy com molho satay à parte.

Além disso, o evento contou com uma ilha gourmet repleta de pratos saborosos, como: saladinha oriental de bifum com fios de legumes servido na tacinha, ceviche de robalo com suco de cítricos, cubinhos de batata doce e gomos de tangerina, truffe pizza com queijo ementhal, capaccio ao molho de alcaparras, parmesão e rúcula, tartar de salmão com tartar de avocado e maionese de wasabi, servido na tacinha, mini nhoque de mandioquinha na manteiga de sálvia trufada, arroz de pato com crispy de parma.

Por fim, o cardápio teve duas sobremesas que foram finalizadas ao vivo para os convidados: tiramisú e morango do amor.

