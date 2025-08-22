Filho de Gugu beija Cariúcha na festa de João Silva

Na festa do apresentador João Silva, o herdeiro de Faustão, filho de Gugu é visto em clima de romance com Cariúcha, do Fofocalizando
O filho de Gugu Liberato (1959–2019), João Augusto Liberato, de 23 anos, foi visto em clima de romance com a apresentadora do FofocalizandoCariúcha. Os dois foram flagrados se beijando e dançando juntinhos na festa de João Silva, o herdeiro de Faustão.
Nesta quinta-feira, 21, aconteceu o evento promovido pelo novo apresentador do SBT para celebrar sua estreia na emissora e vários famosos estavam presentes como Adriane Galisteu, Sonia Abrão, César Filho, Naiara Azevedo, Luiza Possi, entre outros.
Na rede social, o perfil de Sidney Pedroso postou o vídeo do momento de João Augusto Liberato e Cariúcha se beijando. O jovem até apareceu sujo de batom vermelho. O jornalista Leo Dias também publicou um registro deles bem próximos no local.
Ver essa foto no Instagram
Ver essa foto no Instagram
Os convidados da Festa do João Silva foram recebidos com pratos sofisticados e sobremesas finalizadas ao vivo. O início do cardápio contou com: Guiozas com recheio de carne suína com molho ponzu, cannoli folhado de palmito, mini vol au vens de shitake trufado, mini croquete de costela com dip de Dijon e franguinho crispy com molho satay à parte.
Além disso, o evento contou com uma ilha gourmet repleta de pratos saborosos, como: saladinha oriental de bifum com fios de legumes servido na tacinha, ceviche de robalo com suco de cítricos, cubinhos de batata doce e gomos de tangerina, truffe pizza com queijo ementhal, capaccio ao molho de alcaparras, parmesão e rúcula, tartar de salmão com tartar de avocado e maionese de wasabi, servido na tacinha, mini nhoque de mandioquinha na manteiga de sálvia trufada, arroz de pato com crispy de parma.
Por fim, o cardápio teve duas sobremesas que foram finalizadas ao vivo para os convidados: tiramisú e morango do amor.
Leia também:Os looks dos famosos na festa do apresentador João Silva
|Wanessa Camargo e Dado Dolabella são vistos juntos 6 meses após fim do namoro
|Médico alerta após diagnóstico de Fernanda Rodrigues: 'Costuma crescer de forma lenta'
|Empreendedorismo e visão: Wilton Rufino lidera a WD Home Center
|Sorocaba relembra luta contra o câncer: ‘Fiz a cirurgia’
|Gracyanne Barbosa revela rotina intensa de treinos e médica alerta: 'É preciso cuidado'
|Ticiane Pinheiro relembra situação inusitada ao vivo na Record: 'Comi até arroz de pequi com eles'
|Filha de Simony faz aniversário de 19 anos e ganha homenagem especial da mãe
|Zezé Di Camargo se emociona com surpresa especial de Graciele Lacerda
|'Prazer não é um luxo, é um direito', declara Deborah Secco
|‘Chef de Alto Nível’: saiba quais prêmios o vencedor ganhou no reality show