Bia Miranda revela acordo com vítima de acidente em SP: 'Escolheu'

A ex-A Fazenda Bia Miranda contou que conversou com a vítima que teve carro atingido por Gato Preto, seu namorado, em acidente em SP

A influenciadora digital Bia Miranda e o namorado, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, se envolveram em um acidente na manhã de quarta-feira, 20, em uma avenida em São Paulo. O carro onde os dois estavam atingiu um outro veículo que passava pelo local e colidiu com um poste.

Bia Miranda, Samuel e o motorista do carro atingido não sofreram ferimentos. No entanto, o filho do senhor que estava no banco do passageiro acabou deslocando a mandíbula e foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Alvorada para atendimento.

Após a notícia viralizar e sair nos principais jornais, Bia Miranda usou as redes sociais para se pronunciar a respeito do ocorrido. De acordo com uma publicação do perfil 'Gossip do Dia', a ex-participante de 'A Fazenda', da Record, informou que já havia entrado em contato com o motorista do carro atingido.

Ainda segundo o post, já deletado por Bia, ela, que havia se disponibilizado para arcar com as despesas do veículo da vítima, fez um acordo com o motorista. " O senhorzinho escolheu receber 60k [R$ 60 mil] ao invés do carro. Parece que é o valor do carro dele ", declarou a famosa.

Bia Miranda revela acordo com vítima de acidente - Foto: Reprodução / Instagram

Como foi o acidente de Bia Miranda e Gato Preto?

A ex-A Fazenda Bia Miranda e o influenciador digital Gato Preto se envolveram em um acidente de trânsito na manhã de quarta-feira, 20, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O veículo bateu contra um poste no local. Segundo informações do telejornal Bom Dia SP, uma pessoa se feriu e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada para atendimento.

De acordo com o Metrópoles, após a colisão, Gato Preto comentou sobre o acidente em suas redes sociais: "Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave." O story, no entanto, foi removido posteriormente. Bia Miranda também publicou vídeos após o acidente.

"Boa tarde irmãs, hoje o boa tarde não é muito feliz. Vocês viram que aconteceu o acidente, mas não aconteceu nada, estou bem, Samuel bem, em questão de machucado. A gente não se machucou, não nos cortamos, porque somos bem protegidos graças a Deus”, declarou ela, já em casa.

O carro do casal ficou destruído após bater em outro veículo e atingir um poste de semáforo. E Bia Miranda falou sobre o motorista do outro veículo; confira mais detalhes!

Leia também: Vítima de acidente com Gato Preto diz que filho está no hospital e pode precisar de cirurgia