Gato Preto é preso após acidente de carro em São Paulo

O influenciador digital Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, foi preso na manhã desta quarta-feira, 20. De acordo com o site G1, a Polícia Militar confirmou que ele foi detido, mas não revelou o motivo da detenção.

Antes de ser preso, Gato Preto sofreu um acidente de carro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Ele estava com a namorada, Bia Miranda, no veículo quando colidiu com outro veículo.

O carro do influencer ficou destruído com a batida. O motorista do outro veículo disse que Gato Preto teria passado no sinal vermelho. Inclusive, o influencer não estava no local do acidente quando a polícia chegou para registrar a ocorrência.

Com a notícia da prisão do namorado, Bia Miranda disse: "Eu não sei realmente qual delegacia ele está. Eu vou saber agora. Ai, cara. Eu falo, esse mês tá f*da, mano. Esse mês tá difícil".

Bia Miranda fala sobre o acidente

Nas redes sociais, Bia Miranda disse que vai arcar com os custos do acidente. "Eu não sei quem está errado e quem está certo. Só sei que graças a Deus ninguém se machucou. Quero saber se tem câmera de segurança para saber o que realmente foi feito. Mas, enfim, quero pedir desculpa para o senhorzinho e o filho dele, se a gente estava errado. Não vi nada. Eu estava mexendo no celular na hora, só vi a batida. Carro do senhorzinho, isso aí é lixo. A gente arca com a responsabilidade do carro do senhor, claro que ele não vai ficar sem. Mesmo se estiver errado ou certo, só quero resolver", disse ela.

De acordo com o Metrópoles, após a colisão, Gato Preto comentou sobre o acidente em suas redes sociais: "Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave." O story, no entanto, foi removido posteriormente.

O influenciador também chegou a mostrar os ferimentos na mão e compartilhou uma foto em um carro de aplicativo, com a legenda: "Só quero minha casa." Em outro vídeo, gravado antes de deixar o veículo acidentado, Gato Preto desabafa: "Um milhão e meio jogado fora."