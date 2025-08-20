CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Vítima de acidente com Gato Preto diz que filho está no hospital e pode precisar de cirurgia
Atualidades / Acidente

Vítima de acidente com Gato Preto diz que filho está no hospital e pode precisar de cirurgia

Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em acidente em São Paulo; casal não se feriu, mas filho do outro motorista foi ao hospital

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 20/08/2025, às 13h42

Bia Miranda e Gato Preto
Bia Miranda e Gato Preto - Foto: Reprodução/Instagram e Reprodução/TikTok

A ex-A Fazenda Bia Miranda e o influenciador digital Gato Preto se envolveram em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 20, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Apesar do carro destruído, o casal não se feriu, mas o motorista do outro veículo, Edilsom Maiorano, relatou que o filho precisou ser levado ao hospital.

Em entrevista ao jornalista Luiz Bacci, o condutor do carro atingido contou sua versão dos fatos. "Eu estava atravessando a avenida Faria Lima com o meu carro de manhã, levando o meu filho para a estação de trem para ele ir pra faculdade, e o rapaz passou no farol vermelho e acertou o meu carro."

Ele também falou sobre o estado de saúde do filho: "Está no hospital. Trincou a mandíbula e está passando lá pelo processo para ver se vai ser necessário uma cirurgia ou se vai ser tratamento convencional. A gente passa por essas coisas na vida".

E completou: "A gente vive em sociedade e está sujeito a passar por essas coisas graças ao mau comportamento de alguns. Eles foram embora com os seguranças. Entraram em outro veículo e eu fiquei lá."

Bia Miranda se pronunciou

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Bia Miranda falou sobre o motorista do outro veículo: "O que foi me passado foi que o senhorzinho passou no sinal vermelho e o Samuel foi de frente. Só que agora o senhor falou que o Samuel que passou no sinal vermelho. Eu não sei quem tá errado e quem está certo. Eu só sei que ninguém se machucou. Eu bati a perna e parece que o filho dele machucou o braço também, mas não teve nada grave", explicou.

Em seguida, contou que vai atrás de câmeras de segurança para entender o que aconteceu. E completou: "Eu quero pedir desculpas para o senhor e o filho dele se a gente estava errado. Não vi nada. Eu tava mexendo no celular na hora e só vi o baque. Carro do senhor isso a gente arca com a responsabilidade. Eu só quero resolver esse bagulho para ninguém sair prejudicado. Na saúde ninguém saiu e agora vamos ver em bens materiais."

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

