Quem é mais popular: Maju Coutinho ou Poliana Abritta?

Colunista revela o resultado de pesquisa de popularidade feita pela TV Globo sobre as apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta

Redação CARAS
por Redação CARAS
Publicado em 21/08/2025, às 14h41

Maju Coutinho e Poliana Abritta - Foto: Globo/Estevam Avellar

A TV Globo decidiu investigar a popularidade das apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta, que comandam o programa Fantástico nas noites de domingo. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, a emissora encomendou uma pesquisa de reconhecimento das comunicadoras, na qual eles analisaram a popularidade delas.

A pesquisa foi feita pelo Instituto Offerwise e o resultado foi compartilhado no pacote comercial para o mercado publicitário. A avaliação chegou à conclusão de que Maju Coutinho tem 95% de reconhecimento do público, enquanto Poliana Abritta teve 81% de reconhecimento.

A emissora ainda disse para o mercado publicitário que Poliana é ligada a causas de direitos das mulheres, educação e preservação ambiental, enquanto Maju é mais reconhecida em temas de negritude, direito das mulheres e saúde.

Salários das apresentadoras

As apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta comandam o programa Fantástico, da Globo, nas noites de domingo. Estrelas do horário nobre da emissora carioca, as duas embolsam uma fortuna para as funções.

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, Maju recebe o valor de R$ 400 mil por mês para ser apresentadora do Fantástico. Enquanto isso, Poliana, que está há mais tempo na função, recebe o salário de R$ 800 mil por mês.

Vale lembrar que Poliana está no Fantástico desde 2014 e Maju entrou na atração em 2021.

Você sabia? Maju Coutinho já congelou óvulos

A jornalista Maju Coutinho esteve no sofá do Saia Justa nesta quarta-feira, 13, e compartilhou suas reflexões sobre temas como a maternidade. Durante o papo com Eliana, Tati Machado, Bela Gile Rita Batista, ela falou sobre a pressão e os desafios por trás da decisão de ter ou não filhos.

E ela destacou como é complexo decidir sobre a maternidade em uma sociedade que impõe diversas pressões sobre as mulheres. "Eu não fechei as portas, né? Eu já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei...", disse. 

"O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe?", questionou. Em outro momento, Maju detalhou que congelou seus óvulos: "Eu congelei óvulos. Mas a sociedade não está preparada".

Em seguida, contou que o processo exige aplicações frequentes de medicação para estimular o corpo: "Você tem que tomar aquelas injeções. Só que você tem que ir de acordo com o seu corpo, e às vezes você tem que tomar a injeção no trabalho. E ninguém sabe. E você pensa: 'eu vou falar, o chefe vai pensar que eu vou querer engravidar. Agora que eu já estou ascendendo na carreira'.”

"Eu vivi esse dilema. Porque o remédio para congelar os óvulos, você tem que tomar na hora que o seu corpo diz, que o seu ciclo diz... Não é o horário que o seu trabalho diz. Pode ser em qualquer horário. E a sociedade não está preparada, você não tem um abraço para essas. 'Olha, vem cá, abre o jogo, pode abrir, você não está sozinha'", refletiu.

Poliana Abritta relembra luta para engravidar

Poliana Abritta enfrentou uma longa jornada para conseguir engravidar após receber o diagnóstico de endometriose. Em suas redes sociais, ela resgatou um clique com os herdeiros no colo, quando ainda eram bebês.

Além de reviver esse momento especial, a comunicadora recordou uma matéria em que participou, na qual narrou a dificuldade que enfrentou para conceber os filhos trigêmos, que são frutos do seu primeiro casamento. Confira!

Poliana Abritta mostra momentos com o marido e se declara:

Embora mantenha a discrição sobre sua vida pessoal, a apresentadora Poliana Abritta fez uma declaração especial no aniversário de seu marido, o jornalista, diretor e roteirista Chico Walcacer. Recentemente, a jornalista compartilhou um álbum de fotos com momentos especiais ao lado do amado e falou sobre seu casamento.

Leia também: Poliana Abritta fica abalada ao dar notícia no Fantástico

Redação CARAS

A redação do site CARAS é composta por jornalistas e estagiários de Comunicação Social que produzem os conteúdos sobre o universo das celebridades, realeza e influencers.

