Valores dos salários de Maju Coutinho e Poliana Abritta são revelados por colunista

Apresentadoras do Fantástico, da Globo, Maju Coutinho e Poliana Abritta faturam alto para comandaram a atração nas noites de domingo

As apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta comandam o programa Fantástico, da Globo, nas noites de domingo. Estrelas do horário nobre da emissora carioca, as duas embolsam uma fortuna para as funções.

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, Maju recebe o valor de R$ 400 mil por mês para ser apresentadora do Fantástico. Enquanto isso, Poliana, que está há mais tempo na função, recebe o salário de R$ 800 mil por mês.

Vale lembrar que Poliana está no Fantástico desde 2014 e Maju entrou na atração em 2021.

Salários de outros apresentadores da Globo

A TV Globo possui grandes apresentadores em seu elenco e os profissionais recebem salários milionários. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, Luciano Huck ganha cerca de R$ 3,5 milhões. Ana Maria Braga fatura cerca de R$ 2 milhões por mês. E Tadeu Schmidt recebe R$ 2 milhões durante o Big Brother Brasil e R$ 120 mil por mês quando o reality não está no ar.

Salário de Cauã Reymond

O nome do ator Cauã Reymond está dando o que falar na internet nesta semana. Isso porque ele foi alvo de boatos de que teria enfrentado atritos com colegas elenco da novela Vale Tudo, da Globo. Com isso, um detalhe sobre o contrato dele na emissora carioca vazou publicamente: o valor do salário!

Nesta quarta-feira, 16, a colunista Carla Bittencourt participou do programa Fofocalizando, do SBT, e contou qual é o valor do salário de Cauã Reymond. De acordo com ela, o galã recebe R$ 120 mil por mês.

Inclusive, este valor é o dobro do salário de Bella Campos, que também atua em Vale Tudo. De acordo com a imprensa especializada, a atriz recebe R$ 60 mil mensais.

