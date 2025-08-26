Nicole Bahls desabafa sobre desafios e superação no Dança dos Famosos

Nicole Bahls abre o coração sobre os desafios enfrentados na competição do Dança dos Famosos: 'Me entregando de corpo e alma'

Nicole Bahls abriu o coração ao falar sobre os desafios enfrentados durante sua participação no Dança dos Famosos 2025. Em uma postagem recente nas redes sociais, a artista refletiu sobre a dedicação necessária para encarar a competição exibida no 'Domingão com Huck', da Globo.

Segundo Nicole, cada apresentação é uma oportunidade de aprendizado e superação: " Nunca desista de lutar, acreditar e se superar. Mesmo quando muitos quiserem te fazer parar, olhe firme, peça silêncio e lembre-se: existe o nosso tempo… e existe o tempo de Deus, que é perfeito para todas as coisas", escreveu ela.

Em seguida, a participante do quadro agradeceu o carinho do público e reforçou que tem se entregado 'de corpo e alma' para a dança: " Obrigada por todas as mensagens de carinho! Sintam que nada será capaz de nos fazer desistir dos nossos sonhos ", declarou.

"Amo vocês, muito obrigada por todas as mensagens de apoio. Hoje é um novo dia, e com ele vem uma nova chance de tentar de novo. Estou me entregando de corpo e alma e pedindo a Deus para me ajudar a melhorar ", completou Nicole Bahls.

Nicole Bahls desabafa sobre críticas após apresentação

Recentemente, Nicole Bahls voltou a se pronunciar após ser alvo de críticas e brincadeiras por causa de sua performance na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. Durante a apresentação em grupo, ela se perdeu na coreografia e errou os passos, fazendo com que seu grupo ficasse em último lugar na competição.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, ela afirmou que as críticas fazem parte da fama: "Eu acho que as críticas são sempre boas e construtivas, faz parte da nossa carreira. E eu amo ler as críticas, sendo boas ou não. Eu recebo isso muito bem, faz parte da minha vida. E eu amo o que eu faço, então não tem como não gostar. É igual você ser motorista e não gostar de volante, não gostar de direção. Então, isso de não gostar de crítica não tem muita conexão".

Após o erro no palco, ela contou que se sentiu acolhida pelos colegas. "Eu recebo o apoio dos meus professores, da minha companheira Fernanda Paes Leme, das minhas professoras e também dos outros times. Todo mundo me acolhe. E falam: 'Vamos, Nicole, você vai conseguir'. Todos eles têm sido apoio para mim em tudo", declarou.

Quem está na repescagem do Dança dos Famosos?

A repescagem do Dança dos Famosos 2025 começou com algumas surpresas e promete agitar a competição. Essa etapa oferece aos artistas uma nova oportunidade de permanecer no quadro, buscando conquistar o público e os jurados com apresentações mais refinadas.

Após um empate entre o grupo B e C, o apresentador Luciano Huck informou que a dinâmica da repescagem seria alterada. Como solução, o comunicador sugeriu colocar os participantes dos dois grupos para dançarem, de forma individual, na próxima semana. Assim, as duas duplas com as menores notas sairão da competição.

Com isso, David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira, Nicole Bahls, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson disputam a repescagem do Dança dos Famosos 2025. A apresentação dos artistas vai ao ar no próximo domingo, 31.

