Climão entre Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls? Musa reage sobre os rumores

Suposto climão nos bastidores da 'Dança dos Famosos' envolvendo Gracyanne Barbosa vem à tona e musa fitness se posiciona: 'Somos amigas há anos'

A competição do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, segue movimentando também os bastidores. Nos últimos dias, comentários sobre um possível climão entre Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls começaram a ganhar força, envolvendo até disputas antigas relacionadas ao carnaval.

O assunto tomou novas proporções após falas de Lívia Andrade no programa Melhor da Tarde, da Band, nesta terça-feira, 19. Sem citar nomes diretamente, ela insinuou que algumas pessoas do elenco “não se bicam” e revelou ter ouvido de fontes internas que havia uma tensão confirmada entre duas participantes: “A própria pessoa me confirmou a treta”, disse.

Logo depois, o jornalista Leo Dias foi além e apontou publicamente que as declarações envolviam justamente Gracyanne e Nicole: “Vamos falar português claro? Gracyanne que não se bica com a Nicole, tá?”. O comentário repercutiu nas redes sociais e rendeu debates entre os colegas de palco, incluindo a comentarista Fernanda Bande, que declarou: “Eu estou com a Nicole e não importa. Eu te amo! Amiga, um beijo”.

Gracyanne rebate rumores e elogia Nicole

Diante da repercussão, Gracyanne resolveu se posicionar e negou qualquer desentendimento com Nicole. Em entrevista ao portal LeoDias, ela declarou: “Somos amigas há anos. De forma alguma. Nicole é maravilhosa”.

A especulação sobre a relação das duas também envolve o posto de rainha de bateria da União da Ilha. Gracyanne reinou no cargo por três anos e foi convidada a voltar após uma pesquisa feita com a comunidade. Nicole, que também já desfilou pela escola e teve seu nome cogitado para o cargo, teria ficado de fora.

Gracyanne ainda explicou que sua volta atendeu a um pedido da própria comunidade: “Eu fui rainha da Ilha durante três anos. Foi feita uma pesquisa e me pediram de volta. Está incrível retornar”.

Já Nicole Bahls, ao ser questionada sobre os boatos, preferiu não se alongar e respondeu apenas: “Não”, sem entrar em detalhes sobre qualquer atrito. Ambas seguem competindo normalmente no quadro e, até o momento, demonstram manter uma postura amistosa diante das câmeras.

