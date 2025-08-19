CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Climão entre Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls? Musa reage sobre os rumores
TV / Será?

Climão entre Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls? Musa reage sobre os rumores

Suposto climão nos bastidores da 'Dança dos Famosos' envolvendo Gracyanne Barbosa vem à tona e musa fitness se posiciona: 'Somos amigas há anos'

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 18h53

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

A competição do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, segue movimentando também os bastidores. Nos últimos dias, comentários sobre um possível climão entre Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls começaram a ganhar força, envolvendo até disputas antigas relacionadas ao carnaval.

O assunto tomou novas proporções após falas de Lívia Andrade no programa Melhor da Tarde, da Band, nesta terça-feira, 19. Sem citar nomes diretamente, ela insinuou que algumas pessoas do elenco “não se bicam” e revelou ter ouvido de fontes internas que havia uma tensão confirmada entre duas participantes: “A própria pessoa me confirmou a treta”, disse.

Logo depois, o jornalista Leo Dias foi além e apontou publicamente que as declarações envolviam justamente Gracyanne e Nicole: “Vamos falar português claro? Gracyanne que não se bica com a Nicole, tá?”. O comentário repercutiu nas redes sociais e rendeu debates entre os colegas de palco, incluindo a comentarista Fernanda Bande, que declarou: “Eu estou com a Nicole e não importa. Eu te amo! Amiga, um beijo”.

Gracyanne rebate rumores e elogia Nicole

Diante da repercussão, Gracyanne resolveu se posicionar e negou qualquer desentendimento com Nicole. Em entrevista ao portal LeoDias, ela declarou: “Somos amigas há anos. De forma alguma. Nicole é maravilhosa”.

A especulação sobre a relação das duas também envolve o posto de rainha de bateria da União da Ilha. Gracyanne reinou no cargo por três anos e foi convidada a voltar após uma pesquisa feita com a comunidade. Nicole, que também já desfilou pela escola e teve seu nome cogitado para o cargo, teria ficado de fora.

Gracyanne ainda explicou que sua volta atendeu a um pedido da própria comunidade: “Eu fui rainha da Ilha durante três anos. Foi feita uma pesquisa e me pediram de volta. Está incrível retornar”.

Já Nicole Bahls, ao ser questionada sobre os boatos, preferiu não se alongar e respondeu apenas: “Não”, sem entrar em detalhes sobre qualquer atrito. Ambas seguem competindo normalmente no quadro e, até o momento, demonstram manter uma postura amistosa diante das câmeras.

Leia também: Nicole Bahls comenta sobre críticas após erro na Dança dos Famosos: 'Sempre'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Gracyanne BarbosaNicole Bahls
Gracyanne Barbosa Gracyanne Barbosa  

Leia também

Vida familiar

Raul Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Raul Gil rompe o silêncio após polêmica com a filha e a neta: ‘Se puderem se retratar'

Novidade

Dani Calabresa - Foto: Juliana Coutinho / Multishow

Dani Calabresa fala sobre a grande final do ‘Prêmio Multishow de Humor – O Reality'

Novidade

Programa do João, do SBT - Foto: Reprodução / SBT

Saiba qual foi a audiência do Programa do João no SBT

VIDA PESSOAL

Poligrafista Jorge Maria - Foto: Reprodução/Multishow

Saiba detalhes da vida de Héctor Bolígrafo, o detector de mentiras do Lady Night

Novidade

Serginho Groisman ganha novo programa na Globo - Foto: Reprodução/Globo

Após 25 anos no comando de Altas Horas, Serginho Groisman ganha novo programa

Susto!

Repórter Beatriz Casadei - Foto: Reprodução/Record

Repórter da Record é roubada antes de entrada ao vivo; veja o vídeo

Últimas notícias

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico sobre câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Alta incidência no Brasil'
Gracyanne BarbosaClimão entre Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls? Musa reage sobre os rumores
Katy, Key e KeiziMenino ou menina? Key Alves faz chá revelação e descobre o gênero do bebê
Raul GilRaul Gil rompe o silêncio após polêmica com a filha e a neta: ‘Se puderem se retratar'
Maisa e Luan SantanaMaisa tieta Luan Santana em show e se declara nas redes sociais
Dani CalabresaDani Calabresa fala sobre a grande final do ‘Prêmio Multishow de Humor – O Reality'
Anttónia e Bruna MarquezineAnttónia supera Bruna Marquezine e leva título de mais glamourosa: veja resultado
Luigi e Fabiana JustusFabiana Justus celebra os 2 anos do filho caçula com festa luxuosa
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com 39% de desconto
Virginia Fonseca e Bruna BiancardiSuposto climão entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi vem à tona
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade