'Perdida': Performance de Nicole Bahls na Dança dos Famosos rouba a cena

Nicole Bahls não consegue acompanhar o grupo na Dança dos Famosos e vira assunto na internet: ‘Dançando toda desengonçada’

A apresentadora Nicole Bahls chamou a atenção por sua performance na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, no primeiro dia de apresentações. Ela dançou com seu grupo, mas apareceu perdida com a coreografia e deu o que falar na internet e no palco.

Todo mundo percebeu que ela esqueceu os passos da dança e estava atrasada nos passos. Tanto que ela virou comentário no palco entre os jurados. Em sua defesa, ela disse: "Eu estou lutando muito. Não quero sair muito. Deixa eu fazer mais aulas”. Então, o apresentador Luciano Huck a apoiou e disse que ela tem chance de se recuperar na competição: "Vai todo mundo ajudar. Você vai ver que na terceira semana já vai estar no tempo”.

Enquanto isso, os internautas fizeram comentários sobre a dança dela. “Nicole Bahls dançando toda desengonçada”, disse um fã. “A Nicole Bahls não tem o ritmo, não tem coordenação motora, mas ela tem o povo!”, brincou outro. “Mais perdida que cego em tiroteiro”, declarou mais um. “A Nicole Bahls dançando é muito gente com a gente”, escreveu outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

NICOLE BAHLS ESTAREI NAS TRINCHEIRAS POR VOCÊ HAHAAHHAHA #DançaDosFamosospic.twitter.com/C93BmbyvqH — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 10, 2025

Nicole Bahls fez lipoaspiração

A apresentadora Nicole Bahls está com o abdômen definido. Ela conquistou sua barriga com gominhos e sequinha por meio da cirurgia plástica. A musa fez a lipoaspiração LAD com o objetivo de remover a gordurinha localizada.

Nas redes sociais, ela exibiu o vídeo do resultado do procedimento e impressionou ao exibir o abdômen trincado. A musa fez o procedimento porque queria definir o seu corpo em regiões que não conseguia secar com exercícios e dieta.

"Eu estou encantada com o meu corpo. Eu queria mudar a forma do meu corpo mas eu nano sabia por onde começar. Mesmo com a atividade física, exercícios e dieta, sempre ficava aquela gordurinha indesejada, localizada”, disse ela.

Resultado da lipoaspiração de Nicole Bahls - Foto: Reprodução / Instagram

Resultado da lipoaspiração de Nicole Bahls - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital e empresária Nicole Bahls usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito de seu pós-cirúrgico. Recentemente, a ex-Panicat realizou uma lipo lad na cintura para deixá-la mais definida.

Por meio de seus stories no Instagram, Nicole contou como tem sido sua recuperação nos últimos dias. "Essa semana foi meio de luta. Resolvi fazer uma lipo lad, só que a recuperação para quem faz lipo, vocês sabem que precisa de uns dias para ir processando todo o negócio, tem que fazer o repouso direitinho, drenagem…", iniciou ela.

Em seguida, Nicole Bahls explicou o motivo para ter realizado a mudança no corpo. De acordo com a famosa, apesar de seguir uma dieta regrada, ela não estava muito satisfeita com a cintura. "Tem umas amigas que falam ‘não precisava’... Gente, eu sou uma embalagem, dependo da minha imagem e quero ficar com a cintura fininha para o verão", brincou a influenciadora.

"Chega o Carnaval e a gente quer colocar alguns looks mostrando mais a cintura, adoro roupa que marca a cintura. Estava incomodada, achando que minha cintura estava um pouco ‘grossinha’. Faço dieta, corro atrás das minhas vacas, mas minha cintura não estava afinando naturalmente, por isso resolvi fazer", continuou ela.

Apesar de ainda estar em recuperação, Nicole Bahls se mostrou bastante contente com o atual resultado do procedimento estético. "Estou feliz, sentindo minha cintura mais fininha. Nesse período ainda estou usando a cinta, serão quase 60 dias usando a cinta", revelou a famosa, por fim.

Leia também: Nicole Bahls revela detalhes de cirurgia plástica: 'Sou uma embalagem'