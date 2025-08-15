Nicole Bahls comenta sobre críticas após erro na Dança dos Famosos: 'Sempre'

A apresentadora Nicole Bahls voltou a se pronunciar após ser alvo de críticas e brincadeiras por causa de sua performance na Dança dos Famosos

A apresentadora Nicole Bahls voltou a se pronunciar após ser alvo de críticas e brincadeiras por causa de sua performance na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. Durante a apresentação em grupo, ela se perdeu na coreografia e errou os passos, fazendo com que seu grupo — composto por David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira — ficasse em último lugar na competição.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, ela afirmou que as críticas fazem parte da fama: "Eu acho que as críticas são sempre boas e construtivas, faz parte da nossa carreira. E eu amo ler as críticas, sendo boas ou não. Eu recebo isso muito bem, faz parte da minha vida. E eu amo o que eu faço, então não tem como não gostar. É igual você ser motorista e não gostar de volante, não gostar de direção. Então, isso de não gostar de crítica não tem muita conexão".

Após o erro no palco, ela contou que se sentiu acolhida pelos colegas. "Eu recebo o apoio dos meus professores, da minha companheira Fernanda Paes Leme, das minhas professoras e também dos outros times. Todo mundo me acolhe. E falam: 'Vamos, Nicole, você vai conseguir'. Todos eles têm sido apoio para mim em tudo", declarou.

Nicole Bahls pediu desculpas

Logo após sua apresentação na Globo, Nicole decidiu pedir desculpas publicamente. Em um post nas redes sociais, a estrela falou sobre o seu erro na coreografia e disse que não vai desistir. "O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de apreender mais e me superar. Pelo contrário, está me ajudando a vencer minha timidez".

"Obrigada por cada mensagem de carinho e amor, vocês aqueceram meu coração. Pela paciência que sempre tem comigo ,amo vocês e amo fazer vocês fazer vocês sorrirem preenche minha alma . Desculpa aos meus queridos professores", completou.

