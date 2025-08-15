Nicole Bahls comenta sobre críticas após erro na Dança dos Famosos: 'Sempre'

A apresentadora Nicole Bahls voltou a se pronunciar após ser alvo de críticas e brincadeiras por causa de sua performance na Dança dos Famosos
A apresentadora Nicole Bahls voltou a se pronunciar após ser alvo de críticas e brincadeiras por causa de sua performance na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. Durante a apresentação em grupo, ela se perdeu na coreografia e errou os passos, fazendo com que seu grupo — composto por David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira — ficasse em último lugar na competição.
Em entrevista ao portal Notícias da TV, ela afirmou que as críticas fazem parte da fama: "Eu acho que as críticas são sempre boas e construtivas, faz parte da nossa carreira. E eu amo ler as críticas, sendo boas ou não. Eu recebo isso muito bem, faz parte da minha vida. E eu amo o que eu faço, então não tem como não gostar. É igual você ser motorista e não gostar de volante, não gostar de direção. Então, isso de não gostar de crítica não tem muita conexão".
Após o erro no palco, ela contou que se sentiu acolhida pelos colegas. "Eu recebo o apoio dos meus professores, da minha companheira Fernanda Paes Leme, das minhas professoras e também dos outros times. Todo mundo me acolhe. E falam: 'Vamos, Nicole, você vai conseguir'. Todos eles têm sido apoio para mim em tudo", declarou.
Logo após sua apresentação na Globo, Nicole decidiu pedir desculpas publicamente. Em um post nas redes sociais, a estrela falou sobre o seu erro na coreografia e disse que não vai desistir. "O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de apreender mais e me superar. Pelo contrário, está me ajudando a vencer minha timidez".
"Obrigada por cada mensagem de carinho e amor, vocês aqueceram meu coração. Pela paciência que sempre tem comigo ,amo vocês e amo fazer vocês fazer vocês sorrirem preenche minha alma . Desculpa aos meus queridos professores", completou.
