Dança dos Famosos 2025: saiba quais artistas disputam a repescagem

Após empate, dois grupos do Dança dos Famosos se apresentarão, de forma individual, na próxima semana; saiba quem disputa a permanência

A repescagem do Dança dos Famosos 2025 começou com algumas surpresas e promete agitar a competição. Essa etapa oferece aos artistas uma nova oportunidade de permanecer no quadro, buscando conquistar o público e os jurados com apresentações mais refinadas.

Após um empate entre o grupo B e C, o apresentador Luciano Huck informou que a dinâmica da repescagem seria alterada. Como solução, o comunicador sugeriu colocar os participantes dos dois grupos para dançarem, de forma individual, na próxima semana. Assim, as duas duplas com as menores notas sairão da competição.

Com isso, David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira, Nicole Bahls, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson disputam a repescagem do Dança dos Famosos 2025. A apresentação dos artistas vai ao ar no próximo domingo, 31.

Quais foram as notas dos grupos do Dança dos Famosos?

Após as quatro apresentações, o Grupo A, formado por Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira, ficou em primeiro lugar, com 167,9. O Grupo D com Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo ficou em segundo, com 165,7.

O Grupo B, formado por David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls, e o Grupo C com Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, empataram com 164,4 e, por isso, se apresentarão na repescagem.

Rodrigo Faro chora ao ser surpreendido por Vera Viel

Rodrigo Faro não segurou a emoção no domingo, 24, ao ser surpreendido pela presença de sua esposa, Vera Viel, na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. A mulher do apresentador foi assistir à apresentação do amado após passar por um grande susto nos últimos dias. Ela precisou realizar uma biópsia devido a alterações em seu exame de acompanhamento do câncer.

Antes de mostrar que Vera Viel estava no programa, Luciano Huck conversou com Faro e falou sobre o ocorrido. "Essa semana foi um livramento na vida de vocês, graças a Deus. Tinha aparecido alguma coisa, a Vera fez um uma biópsia essa semana e graças a Deus não tem nada. Livre, leve, solta para ser feliz e veio te assistir dançando", disse o marido de Angélica.

"Eu precisava te dar esse abraço pessoalmente. Você saiu de casa com o coraçãozinho apertado e eu vim aqui para te dar esse abraço pessoalmente, porque eu te amo muito", disse Vera Viel, deixando o marido bastante emocionado. "Você é o homem da minha vida e esteve do meu lado", declarou ela; confira mais detalhes!

