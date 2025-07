Millena Brandão: Laudo aponta causa da morte de atriz mirim do SBT

Atriz mirim do SBT, Millena Brandão faleceu em maio, aos 11 anos, após passar alguns dias internada; laudo aponta causa da morte

A causa da morte de Millena Brandão, atriz mirim do SBT, foi revelada na noite de quinta-feira, 24. A menina faleceu em maio, aos 11 anos, em um hospital em São Paulo, após diagnóstico de um tumor cerebral.

Segundo informações do site 'G1', um laudo pericial da Polícia Técnico-Científica, do qual o veículo teve acesso, aponta que um abscesso cerebral foi a causa do óbito da atriz. O documento, porém, não informa o que teria causado isso em Millena.

Um abscesso cerebral é um tipo de infecção no cérebro e pode ser causada por bactérias, fungos ou outros microrganismos. Dias após a morte da jovem, os pais de Millena Brandão abriram um boletim de ocorrência para apurar supostas negligências médicas.

Desde então, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca as causas e eventuais responsabilidades pelo falecimento da atriz. Ainda de acordo com o 'G1', os pais da menina levarão mais documentos médicos e darão depoimentos nesta sexta-feira, 25.

O que aconteceu com Millena Brandão?

Inicialmente, Millena Brandão foi diagnosticada com suspeita de dengue devido a fortes dores de cabeça e no corpo. No entanto, após realizar alguns exames, um tumor cerebral de cinco centímetros foi apontado.

A atriz permaneceu internada no Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, do dia 29 de abril ao dia 2 de maio, quando foi confirmada a morte encefálica. Familiares e advogado suspeitam que enfermeiros e médicos responsáveis por atenderem Millena Brandão podem ter sido negligentes por não terem realizado exames que pudessem apontar o abscesso cerebral a tempo.

Quem era Millena Brandão?

Millena Brandão, de 11 anos, morava em São Paulo e compôs o elenco de grandes produções brasileiras como A infância de Romeu e Julieta, do SBT, e a série Sintonia, da Netflix.

Além de atriz, Millena também seguia a carreira como modelo desde 2020. Em suas redes sociais, a artista mirim costumava compartilhar fotos de seus trabalhos.

