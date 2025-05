Atualidades / LUTO

Morre atriz mirim Millena Brandão aos 11 anos

A atriz mirim do SBT, Millena Brandão, morreu nesta sexta-feira, 2, após sofrer 12 paradas cardíacas; ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro

Millena Brandão morreu nesta sexta-feira, 2, após sofrer 12 paradas cardíacas - Foto: Reprodução / Instagram