Morte de atriz mirim: Polícia de SP investiga causa e suposta falha médica

Millena Brandão, diagnosticada com tumor no cérebro, faleceu aos 11 anos em um hospital em São Paulo; morte de atriz mirim será investigada

A morte de Millena Brandão, atriz mirim do SBT, ganhou um novo desdobramento. Agora, o falecimento da menina de apenas 11 anos passará a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

A informação foi confirmada ao site 'G1' através de uma nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP). "O caso é investigado pelo 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias), que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias da ocorrência, registrada como morte suspeita. Laudos periciais foram requisitados e estão em andamento para análise da autoridade policial", diz o comunicado.

Inicialmente, Millena Brandão foi diagnosticada com suspeita de dengue devido a fortes dores de cabeça e no corpo. No entanto, após realizar alguns exames, um tumor cerebral de cinco centímetros foi apontado.

A atriz permaneceu internada no Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, do dia 29 de abril ao dia 2 deste mês, quando foi confirmada a morte encefálica. No sábado, 3, os pais de Millena registraram um boletim de ocorrência para que a polícia possa investigar as unidades de saúde que atenderam a menina.

Além disso, suposta negligência das equipes médicas durante o atendimento à criança também fará parte da investigação. Até o momento, a família ainda não sabe a causa oficial da morte da atriz mirim, que consta como 'a esclarecer' em sua certidão de óbito.

"Por ora, estamos respeitando o luto da família. Já estamos direcionando os próximos passos. Antes de tomar qualquer decisão, estamos revisitando todos os fatos, levantando todos os documentos. Essa semana irei me reunir com a família para pontuar todo o ocorrido. De todo modo, pontuo que tudo será feito conforme o desejo da família", declarou Antônio Carlos Neto, advogado dos pais de Millena Brandão, ao 'G1'.

Homenagem dos pais de Millena Brandão

A morte de Millena Brandão, atriz mirim do SBT, abalou bastante a internet nos últimos dias. A menina, de apenas 11 anos, faleceu na sexta-feira, 2, após sofrer 12 paradas cardiorrespiratórias. Ela foi diagnosticada com um tumor de cinco centímetros no cérebro.

Por meio das redes sociais, os pais de Millena publicaram uma homenagem emocionante à filha. Para ilustrar a declaração, Thays Brandão e Luiz resgataram diversas fotos especiais da primogênita registradas ao longo de seus 11 anos de vida.

"Nosso eterno anjinho foi brilhar lá no céu. Saudades serão eternas minha menina, que você cuide da gente nos protegendo de todo mal", escreveu o casal na legenda da postagem.

