Pais de Millena Brandão apuram possível negligência médica após morte da atriz

A morte de Millena Brandão, atriz mirim do SBT, será investigada pela família nos próximos dias. A menina, de apenas 11 anos, faleceu na última sexta-feira, 2, após sofrer 12 paradas cardiorrespiratórias.

De acordo com informações do site 'Splash', do UOL, os pais de Millena devem analisar se houve uma possível negligência médica no caso da filha. Inicialmente, a atriz foi diagnosticada com suspeita de dengue devido a fortes dores de cabeça e no corpo.

No entanto, após realizar alguns exames, um tumor cerebral de cinco centímetros foi apontado. A jovem permaneceu internada no Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, do dia 29 de abril ao dia 2 deste mês, quando foi confirmada a morte encefálica.

"Ela foi para um hospital pela primeira vez na segunda-feira, 28 de abril. Mas, uma criança com dor de cabeça e dor no corpo? Foi apontado [diagnóstico de] dengue, pois estamos em meio a um surto. Ela voltou para casa", relatou Antônio Carlos Neto, advogado e amigo da família.

Ainda segundo a reportagem, os pais de Millena Brandão ainda não sabem a causa oficial da morte da filha , sepultada no domingo, 4. A família da atriz mirim deve se pronunciar sobre o assunto somente quando todos os registros e atendimentos médicos da menina forem devidamente verificados.

Homenagem dos pais de Millena Brandão

Por meio das redes sociais, os pais de Millena publicaram uma homenagem emocionante à filha. Para ilustrar a declaração, Thays Brandão e Luiz resgataram diversas fotos especiais da primogênita registradas ao longo de seus 11 anos de vida.

"Nosso eterno anjinho foi brilhar lá no céu. Saudades serão eternas minha menina, que você cuide da gente nos protegendo de todo mal", escreveu o casal na legenda da postagem.

