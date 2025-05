Pais de atriz mirim lamentam ataques após morte da filha: 'Respeitem'

A atriz mirim Millena Brandão faleceu aos 11 anos em um hospital em São Paulo após sofrer 12 paradas cardiorrespiratórias

Pais de Millena Brandão, Thays Brandão e Luiz Rodrigo usaram as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para compartilhar um breve desabafo a respeito dos ataques que a família tem sofrido desde a morte da menina. A atriz mirim faleceu aos 11 anos na última sexta-feira, 2, em um hospital em São Paulo.

Por meio da conta oficial de Millena, o casal lamentou a situação em meio ao momento delicado que enfrentam. " Pessoal, vamos nos sensibilizar mais com o próximo, parar com ataques desnecessários, esse não é o momento para isso ", escreveram.

"Tem um pai e uma mãe que sofrem e muitas outras pessoas sofrem juntas! Pedimos que respeitem esse momento de muita dor", completou Thays Brandão e Luiz. A morte de Millena Brandão abalou bastante os internautas que acompanharam o caso da menina desde a notícia de sua internação.

A atriz mirim do SBT havia sido sedada e entubada, em estado grave, após exames apontarem uma mancha em seu cérebro. Com fortes dores de cabeça, a princípio a equipe médica a diagnosticou com dengue, mas ao passar por exames mais aprofundados, constaram um tumor de cinco centímetros na jovem.

Ela sofreu 12 paradas cardíacas e não resistiu. Millena permaneceu internada no Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, do dia 29 de abril ao dia 2 deste mês, quando foi confirmada a morte encefálica. O velório aconteceu na tarde de domingo, 4, sob forte emoção de familiares e amigos.

Pais de Millena Brandão lamentam ataques - Reprodução/Instagram

Morte de atriz mirim é investigada pela polícia

A morte de Millena Brandão ganhou um novo desdobramento. Agora, o falecimento da menina de apenas 11 anos passará a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo .

A informação foi confirmada ao site 'G1' através de uma nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP). "O caso é investigado pelo 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias), que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias da ocorrência, registrada como morte suspeita. Laudos periciais foram requisitados e estão em andamento para análise da autoridade policial", diz o comunicado.

No sábado, 3, os pais de Millena registraram um boletim de ocorrência para que a polícia possa investigar as unidades de saúde que atenderam a menina. Além disso, suposta negligência das equipes médicas durante o atendimento à criança também fará parte da investigação. Até o momento, a família ainda não sabe a causa oficial da morte da atriz mirim, que consta como 'a esclarecer' em sua certidão de óbito.

