CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Estilo
  2. Bruna Marquezine impressiona em festa com look vermelho transparente
Estilo / Uau!

Bruna Marquezine impressiona em festa com look vermelho transparente

Para festa de Juan Moraes, Bruna Marquezine impressiona ao apostar em vestido vermelho com transparência; veja as fotos do look ousado

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 08h51

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bruna Marquezine impressiona com look vermelho arrasador
Bruna Marquezine impressiona com look vermelho arrasador - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

A atriz Bruna Marquezine roubou a cena ao chegar no aniversário de Juan Moraes na noite desta quinta-feira, 29. Para o evento, a famosa apostou em um look arrasador e não passou despercebida com seu vestido vermelho.

Dona de curvas torneadas, a artista deixou à mostra sua barriga definida ao colocar a peça com transparência. O modelo eleito pela morena, além de cobrir apenas o necessário, ainda tinha zíper na parte do meio.

Para arrematar a combinação, Bruna Marqeuezine colocou sapatos vermelhos e uma bolsa de "penas" também da mesma cor.

Ainda nos últimos dias, a atriz foi vista com sua melhor amiga, Sasha Meneghel, no show de João Lucas, o marido da filha de Xuxa.

Bruna Marquezine no aniversário de aniversário de Juan Moraes
Bruna Marquezine no aniversário de aniversário de Juan Moraes - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News 
Bruna Marquezine no aniversário de aniversário de Juan Moraes - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News 
Bruna Marquezine no aniversário de aniversário de Juan Moraes - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News 
Bruna Marquezine no aniversário de aniversário de Juan Moraes - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News 
Bruna Marquezine no aniversário de aniversário de Juan Moraes - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News 
Bruna Marquezine no aniversário de aniversário de Juan Moraes - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News 
Bruna Marquezine no aniversário de aniversário de Juan Moraes - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News 

João Lucas revela quanto pagou em clipe dirigido por Bruna Marquezine

O cantor João Lucas surpreendeu ao contar quanto gastou no clipe da música Minuto de Saudade, que foi dirigido pela atriz Bruna Marquezine. Em participação no programa De Frente com Blogueirinha, ele foi questionado se a artista cobrou para realizar o projeto.

João disse que gastou uma boa quantia no clipe, mas que não precisou pagar Bruna Marquezine, que é amiga de infância de sua esposa, Sasha Meneghel.

"Eu gastei muito dinheiro, foi um pouco mais que R$100 mil. Com a Bruna dirigindo, né, tudo da Bruna é muito... o cachê dela é bem grande também. Não, brincadeira, ela não me cobrou cachê nenhum", disse ele, e completou: "Foi o primeiro clipe dela que ela dirigiu e foi meu, eu não queria que fosse "lowboard [salto baixo, em tradução livre]", sabe?". 

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

bruna marquezine
Bruna Marquezine Bruna Marquezine  

Leia também

Festa

João Guilherme marca presença no aniversário de Juan Moraes - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

De camisa transparente, João Guilherme marca presença em festa com Bruna Marquezine

Grife

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine revela quarto look da festa e valor surpreende

Uau!

Rafaella Justus arrasa no look em Miami - Reprodução/Instagram

Rafaella Justus arrasa no look em férias em Miami e chama a atenção; veja

Uau!

Roberto Justus e Ana Paula Siebert combinam looks com Vicky - Reprodução/Instagram

Roberto Justus e Ana Paula Siebert combinam looks com a filha: 'Parecem uma pintura'

Uau!

Camila Queiroz impressiona com look usado no casamento de Giovanna Lancellotti - Reprodução/Instagram

Camila Queiroz impressiona ao mostrar look usado no casamento de Giovanna Lancellotti

Uau!

Rafaella Justus impressiona com look marrom - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaella Justus impressiona com 'look adulto' para festa de Ticiane Pinheiro

Últimas notícias

Alice WegmannQuem é o namorado de Alice Wegmann? Atriz assumiu romance com empresário
O Rei Roberto Carlos é romântico à moda antigaRoberto Carlos se baliza pelo amor: 'Sou como qualquer namorado romântico'
Benício, Angélica, Eva, Joaquim e Luciano HuckFilhos de Luciano Huck revelam se querem seguir a carreira dos pais
Paola Carosella ficou conhecida para o grande público ao ser a jurada da versão brasileira do MasterChefPaola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas
João Silva com a namoradaNamorada de João Silva esbanja beleza com look de barriga de fora
Alice Wegmann com o namorado, Luiz GuilhermeAlice Wegmann faz rara aparição com o novo namorado na Sapucaí
Chef Anderson Oliveira entre o elenco da temporada CARAS Inverno 2025Dona Chica encanta com gastronomia afetiva no CARAS Inverno 2025
Jair BolsonaroEx-mulher de Jair Bolsonaro fala pela primeira vez após ser feita de refém em assalto
Meghan Markle e Príncipe Harry: Astróloga revela futuro de filha do casalAstróloga revela missão de filha de Meghan Markle e Príncipe Harry: 'Tem um peso'
Bia LomelinoQuem era Bia Lomelino? Conheça atriz que morreu aos 25 anos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade