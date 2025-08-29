Bruna Marquezine impressiona em festa com look vermelho transparente

Para festa de Juan Moraes, Bruna Marquezine impressiona ao apostar em vestido vermelho com transparência; veja as fotos do look ousado
A atriz Bruna Marquezine roubou a cena ao chegar no aniversário de Juan Moraes na noite desta quinta-feira, 29. Para o evento, a famosa apostou em um look arrasador e não passou despercebida com seu vestido vermelho.
Dona de curvas torneadas, a artista deixou à mostra sua barriga definida ao colocar a peça com transparência. O modelo eleito pela morena, além de cobrir apenas o necessário, ainda tinha zíper na parte do meio.
Para arrematar a combinação, Bruna Marqeuezine colocou sapatos vermelhos e uma bolsa de "penas" também da mesma cor.
Ainda nos últimos dias, a atriz foi vista com sua melhor amiga, Sasha Meneghel, no show de João Lucas, o marido da filha de Xuxa.
O cantor João Lucas surpreendeu ao contar quanto gastou no clipe da música Minuto de Saudade, que foi dirigido pela atriz Bruna Marquezine. Em participação no programa De Frente com Blogueirinha, ele foi questionado se a artista cobrou para realizar o projeto.
João disse que gastou uma boa quantia no clipe, mas que não precisou pagar Bruna Marquezine, que é amiga de infância de sua esposa, Sasha Meneghel.
"Eu gastei muito dinheiro, foi um pouco mais que R$100 mil. Com a Bruna dirigindo, né, tudo da Bruna é muito... o cachê dela é bem grande também. Não, brincadeira, ela não me cobrou cachê nenhum", disse ele, e completou: "Foi o primeiro clipe dela que ela dirigiu e foi meu, eu não queria que fosse "lowboard [salto baixo, em tradução livre]", sabe?".
Ver essa foto no Instagram
|Quem é o namorado de Alice Wegmann? Atriz assumiu romance com empresário
|Roberto Carlos se baliza pelo amor: 'Sou como qualquer namorado romântico'
|Filhos de Luciano Huck revelam se querem seguir a carreira dos pais
|Paola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas
|Namorada de João Silva esbanja beleza com look de barriga de fora
|Alice Wegmann faz rara aparição com o novo namorado na Sapucaí
|Dona Chica encanta com gastronomia afetiva no CARAS Inverno 2025
|Ex-mulher de Jair Bolsonaro fala pela primeira vez após ser feita de refém em assalto
|Astróloga revela missão de filha de Meghan Markle e Príncipe Harry: 'Tem um peso'
|Quem era Bia Lomelino? Conheça atriz que morreu aos 25 anos