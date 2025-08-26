João Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma

João Guilherme mostra como é o seu apartamento espaçoso, que está na fase de instalação dos móveis planejados. Veja as imagens
O ator João Guilherme está prestes a ter um novo lar! Nesta terça-feira, 26, ele revelou os detalhes da reforma do local antes de sua mudança.
Nos stories do Instagram, o artista fez um tour pelos cômodos com seu cachorrinho. “Apresentando meu apartamento para o real dono dele”, brincou ele na legenda.
O novo apartamento de João Guilherme é espaçoso. O local possui uma grande área aberta na sala de estar com varanda integrada. O espaço ainda possui vigas de madeira à mostra com iluminação especial de LED. Além disso, ele também mostrou sua banheira sofisticada no banheiro com revestimento em tom de marrom.
O ator João Guilherme usou as redes sociais para compartilhar registros de seu processo de emagrecimento. Na publicação, ele mostrou o momento em que subiu em uma balança para um exame de bioimpedância e exibiu os resultados.
"Me senti uma criança no pediatra vendo esse vídeo. Agora não dá para saber se foi a música ou a cueca do Pokémon", disse ele, ao falar sobre os sons da balança. Em seguida, mostrou o registro de sua evolução corporal. João Guilherme, que mede 1,82 cm, estava pesando 77,9 quilos em março e agora está com 71,1 quilos. Saiba mais!
O ator João Guilherme aproveitou a noite desta sexta-feira, 11, na companhia de sua mãe, Naira Ávila. Os dois foram juntos ao show do cantor Gilberto Gil em São Paulo e esbanjaram simpática na chegada ao evento.
Mãe e filho posaram sorridentes e exibiram seus looks estilosos. Naira deixou a barriguinha à mostra ao surgir com blusa preta e calça cinza soltinha. Por sua vez, João apostou em blazer com camisa branca e jeans.
Vale lembrar que Naira Ávila é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.
