  João Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma
João Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma

João Guilherme mostra como é o seu apartamento espaçoso, que está na fase de instalação dos móveis planejados. Veja as imagens

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 21h37

João Guilherme - Foto: Paulo Tauil / AgNews

O ator João Guilherme está prestes a ter um novo lar! Nesta terça-feira, 26, ele revelou os detalhes da reforma do local antes de sua mudança.

Nos stories do Instagram, o artista fez um tour pelos cômodos com seu cachorrinho. “Apresentando meu apartamento para o real dono dele”, brincou ele na legenda.

O novo apartamento de João Guilherme é espaçoso. O local possui uma grande área aberta na sala de estar com varanda integrada. O espaço ainda possui vigas de madeira à mostra com iluminação especial de LED. Além disso, ele também mostrou sua banheira sofisticada no banheiro com revestimento em tom de marrom.

João Guilherme revela quantos quilos emagreceu nos últimos meses

O ator João Guilherme usou as redes sociais para compartilhar registros de seu processo de emagrecimento. Na publicação, ele mostrou o momento em que subiu em uma balança para um exame de bioimpedância e exibiu os resultados. 

"Me senti uma criança no pediatra vendo esse vídeo. Agora não dá para saber se foi a música ou a cueca do Pokémon", disse ele, ao falar sobre os sons da balança. Em seguida, mostrou o registro de sua evolução corporal. João Guilherme, que mede 1,82 cm, estava pesando 77,9 quilos em março e agora está com 71,1 quilos. Saiba mais!

Leia também: João Guilherme acompanha gravação do clipe de Zé Felipe no Vidigal

Quem é a mãe de João Guilherme?

O ator João Guilherme aproveitou a noite desta sexta-feira, 11, na companhia de sua mãe, Naira Ávila. Os dois foram juntos ao show do cantor Gilberto Gil em São Paulo e esbanjaram simpática na chegada ao evento.

Mãe e filho posaram sorridentes e exibiram seus looks estilosos. Naira deixou a barriguinha à mostra ao surgir com blusa preta e calça cinza soltinha. Por sua vez, João apostou em blazer com camisa branca e jeans.

Vale lembrar que Naira Ávila é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.

Naira Ávila e João Guilherme - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Naira Ávila e João Guilherme - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Leia também: Mãe de João Guilherme revela tratamento com sêmen de salmão

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

