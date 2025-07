Cissa Guimarães se emociona em homenagem ao vivo para Preta Gil

Apresentadora do Sem Censura, Cissa Guimarães se emocionou ao falar sobre a morte de Preta Gil; cantora faleceu após lutar contra o câncer

A apresentadora Cissa Guimarães dedicou o programa 'Sem Censura' de segunda-feira, 21, à memória de Preta Gil. Durante a abertura da atração, exibida ao vivo na TV Brasil, a artista se emocionou ao falar sobre a morte da cantora, ocorrida no domingo, 20, após uma longa batalha contra o câncer.

"Todos nós fomos surpreendidos ontem com a passagem da minha amada, querida de todos nós, Preta Gil. A Preta sempre usou a sua voz para reafirmar sua crença em uma sociedade mais justa, sem amarras, sem preconceitos. Embaixadora da alegria, a cara do carnaval, Pretinha deu uma lição de amor à vida e virou sinônimo de amizade ", iniciou a apresentadora.

"Infelizmente, como o pai dela escreveu de um jeito tão brilhante, tão lindo, tão verdadeiro, às vezes, o amor tem que morrer para germinar. E é o que a Preta mais soube fazer nessa vida... Foi espalhar semente de amor para tudo que é lado... Alegria, liberdade por essa Terra. Então vá em paz, Pretinha. Muito obrigada por tudo, muita luz para você ", continuou ela.

Em seguida, ainda bastante emocionada, Cissa Guimarães relembrou a morte de seu filho, Rafael Mascarenhas, ocorrida em 20 de julho de 2010. O jovem faleceu aos 18 anos, vítima de um atropelamento em um túnel no Rio de Janeiro.

"Ontem foram 15 anos do meu filho Rafael. Então Rafael vai estar te esperando, que vocês se abracem muito. Muita luz para o Gil, para a Sandra Gadelha, nossa Drão amada, Flora, Fran, Sol de Maria, essa família que eu amo tanto e me sinto um pouco fazendo parte. Um beijo. Esse programa foi para o Rafa e para a Preta", concluiu Cissa, com lágrimas nos olhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Brasil (@tvbrasil)

Quando será o velório de Preta Gil?

A família da cantora Preta Gil emitiu um comunicado na segunda-feira, 21, para falar sobre a repatriação do corpo da artista. A estrela morreu em Nova York, Estados Unidos, e o velório acontecerá no Brasil, mas a data ainda não foi definida.

A família informou que não há previsão para o translado do corpo. Porém, eles já informaram que a despedida final acontecerá no Rio de Janeiro.

"Informamos que, neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil. Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui. Agradecemos, mais uma vez, o carinho, o respeito e a compreensão de todos", escreveram.

