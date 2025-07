Amiga que acompanhou Preta Gil em tratamento lamenta morte da cantora

Uma das melhores amigas de Preta Gil, Malu Barbosa esteve ao lado da cantora durante todo tratamento contra o câncer: 'Pedaço de mim'

Uma das melhores amigas de Preta Gil, Malu Barbosa publicou uma homenagem emocionante à cantora, que faleceu no último domingo, 20, após uma longa luta contra um câncer no intestino. A empresária esteve com a artista nos Estados Unidos, onde ela tratou a doença nos últimos três meses.

Malu, que está na reta final de sua gravidez, retornou ao Brasil no dia 10 deste mês e chegou a fazer uma declaração para Preta ao se despedir da amiga. Agora, a empresária falou sobre a grande amizade entre as duas e revelou que não sabe como será a vida sem a cantora.

" Minha Preta Maria. É impossível colocar em palavras o que foi, o que é, viver ao seu lado. São mais de 20 anos de caminhada juntas. De cuidado, de troca, de riso e de luta. De mãos dadas, mesmo quando a gente estava longe. A nossa conexão era dessas que a vida não explica, só entrega. A gente se sentia. A gente se entendia no olhar, no silêncio, no coração", iniciou Malu Barbosa na legenda.

"Preta, você não era só minha amiga. Você era tudo na minha vida. Minha família, meus amigos, meu trabalho, minha dedicação, minha casa. Você era e sempre vai ser um pedaço de mim. Eu realmente não sei como eu vou continuar sem você. Não consigo pensar como vai ser o mundo sem você. Tô perdida ", desabafou ela.

Em seguida, Malu recordou sua partida dos Estados Unidos: " Não consegui me despedir de você. Mas talvez porque a gente nunca vai se despedir de verdade. Você tá em mim. E sempre vai estar. Te amo pra sempre, minha Preta Maria. Foi uma linda história de amor. Obrigada pelas mensagens e aos anjos que apareceram no nosso caminho!", finalizou a amiga de Preta Gil.

Confira a homenagem de Malu Barbosa para Preta Gil:

Malu Barbosa homenageia Preta Gil - Reprodução/Instagram

Quando será o velório de Preta Gil?

A família da cantora Preta Gil emitiu um comunicado na segunda-feira, 21, para falar sobre a repatriação do corpo da artista. A estrela morreu em Nova York, Estados Unidos, e o velório acontecerá no Brasil, mas a data ainda não foi definida.

A família informou que não há previsão para o translado do corpo. Porém, eles já informaram que a despedida final acontecerá no Rio de Janeiro.

“Informamos que, neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil. Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui. Agradecemos, mais uma vez, o carinho, o respeito e a compreensão de todos”, escreveram.

