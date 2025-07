Família de Preta Gil diz que não há previsão para repatriação do corpo da cantora

Família de Preta Gil confirma que o velório da cantora acontecerá no Rio de Janeiro, mas a data ainda não foi decidida

A família da cantora Preta Gil emitiu um comunicado nesta segunda-feira, 21, para falar sobre a repatriação do corpo da artista. A estrela morreu em Nova York, Estados Unidos, e o velório acontecerá no Brasil, mas a data ainda não foi definida.

A família informou que não há previsão para o translado do corpo. Porém, eles já informaram que a despedida final acontecerá no Rio de Janeiro.

“Informamos que, neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil. Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui. Agradecemos, mais uma vez, o carinho, o respeito e a compreensão de todos”, escreveram.

Carolina Dieckmmann fala sobre os últimos dias de vida de Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann já está de volta ao Brasil após se despedir de Preta Gil, que morreu aos 50 anos em Nova York, Estados Unidos. Ela estava com a amiga em seus últimos dias de vida. Nesta segunda-feira, 21, ela conversou com a GloboNews e disse que a amiga não sentiu dor em seu fim de vida.

Em sua entrevista, Dieckmmann narrou o carinho que a família e os amigos deram para Preta Gil em seu final. "Quando eu resolvi ir, não tinha nada muito grave acontecendo, além dela estar fraca com o tratamento mesmo. Quando eu cheguei lá, a situação tinha mudado drasticamente, muito rápido. Esses últimos quatro dias foram… Ela foi indo. A gente queria muito que ela viesse para o Brasil, mas ela estava muito fraquinha. Sem dor, controlada pelos medicamentos. E cercada de muito amor”, disse ela.

E completou: "Eu passei os últimos dias fazendo carinho nela e dizendo que amava. A Sol, o Francisco, a Flora, a Dra. Roberta, que estavam com a gente, Judi… Foi a gente debruçado sobre ela, amando profundamente em todos os minutos. Eu quis falar para dizer para as pessoas que ela não sentiu dor, que ela estava com muito amor”.

