Globo muda a abertura de Vale Tudo para homenagear Preta Gil

Telespectadores da novela Vale Tudo são surpreendidos com a voz de Preta Gil cantando a música de abertura da novela e a foto dela no final do vídeo

A TV Globo fez uma homenagem tocante para a cantora Preta Gil na noite desta segunda-feira, 21. De surpresa, a emissora mudou a abertura da novela Vale Tudo, trama das 9 do canal. Eles tiraram o áudio na voz de Gal Costa e substituíram pela voz de Preta Gil cantando a música Brasil.

No final do vídeo da abertura, a Globo ainda exibiu uma foto de Preta sorridente. A homenagem deixou os telespectadores comovidos com o gesto carinhoso para relembrar a trajetória de sucesso da cantora, que morreu aos 50 anos no domingo, 20.

Nas redes sociais, os internautas falaram sobre a mudança repentina. “Não estava preparada para ouvir a Preta cantando a abertura de Vale Tudo”, disse um seguidor. “Meu Deus, a Globo colocando a Preta Gil cantando a abertura de Vale Tudo no lugar da madrinha dela, Gal Costa, que canta todos os dias. Me pegou desprevenida”, afirmou outro. “Que emocionante essa homenagem”, declarou mais um. “Mudaram a abertura de vale tudo para a voz da Preta, sério”, comentou outro. “Que homenagem linda foi essa? Com uma foto linda no final! Meu coração não aguenta de emoção”, afirmou mais um.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

