Cissa Guimarães comove ao falar sobre os 15 anos da morte do filho: 'Dolorosas'

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães usou as redes sociais neste domingo, 20, para prestar uma homenagem comovente ao filho Rafael Mascarenhas, que faleceu há exatos 15 anos. Em uma publicação comovente, a artista compartilhou um vídeo em que mostra momentos ao lado do herdeiro para lembrar a data.

Em seu Instagram oficial, Cissa escreveu: "Datas. Muito simbólicas e também dolorosas. Hoje, 15 anos de aniversário do nosso Anjo Rafael. Cicatrizes abertas, feridas muito doídas, sangues e líquidos se esparramando pelo corpo e alma, aceitação e gratidão. Acima de tudo, AMOR IMENSO, infinitude de aprendizado e luz", começou.

"Rafael, meu eterno aprendizado de amor e luz. Muito obrigada por tudo, aprendizado, amor, aceitação e evolução. Feliz dia de Anjo meu amor, 15 anos de luz que você nos traz, sempre. Feliz dia, Anjo Rafael, te agradeço", concluiu.

O que aconteceu com Rafael Mascarenhas?

Rafael era o caçula de Cissa Guimarães e morreu no dia 20 de julho de 2010, após ser atropelado enquanto andava de skate no Túnel Acústico, na Zona Sul do Rio, que estava fechado para manutenção. O episódio causou grande comoção na época, mobilizando amigos, familiares e o público que acompanhava a carreira da apresentadora.

Segundo testemunhas, dois carros disputavam um "racha" dentro do túnel. Rafael Bussamra, que estava ao volante de um dos veículos, fugiu do local sem prestar socorro. Já seu pai, Roberto Bussamra, foi acusado de tentar subornar policiais para livrar o filho da responsabilidade.

Em outros anos, a artista também emocionou seguidores ao descrever o filho como um 'anjo'. "Meu filho amado, hoje é o seu aniversário de Anjo! Um Anjo parrudo de 14 anos que continua espalhando seu amor nos abençoando e iluminando sempre! Te agradeço por me cuidar, continuar me ensinando sempre, por ter tido a benção de ser sua Mãe. Parabéns Rafael, muito obrigada filho, sua Benção meu anjo de Luz! Muita Luz de Rafa para todos nós! Salve Rafael! Te amo infinito!", escreveu ela em 2024.

