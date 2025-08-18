Alice Wegmann abre o coração e revela que está apaixonada: 'Posso dizer'

A atriz Alice Wegmann, que está no ar como Solange no remake de Vale Tudo, abriu o jogo sobre sua vida amorosa. Veja mais!

A atriz Alice Wegmann, que está no ar como Solange no remake de Vale Tudo, abriu o jogo sobre sua vida amorosa durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, na manhã desta segunda-feira, 18. Questionada por uma senhora da plateia se estava namorando, a artista não entrou em detalhes, mas revelou que está apaixonada.

“Eu acho ela tão fofinha, sou fã dela. Eu queria saber se ela tem namorado”, quis saber a senhora. “Posso dizer que eu to apaixonada”, respondeu a famosa, que não deu mais detalhes. “Fala, fala, fala”, insistiu Patrícia Poeta, que teve o apoio da plateia. “E ele tá assistindo o programa, tá. Ele já mandou mensagem aqui falando que tá me vendo aqui”, completou Alice.

Logo na sequência, alguém da platéia gritou o nome de “Afonso”, o personagem de Humberto Carrão em Vale Tudo. “Afonso é da ficção, a gente tá agora na realidade. Tá acompanhando, dando audiência? Já elogiou que tá gata?”, perguntou a apresentadora. “Depois eu te conto nos bastidores”, prometeu a atriz.

Alice Wegmann foi fotografada aos beijos com affair em restaurante

Recentemente, a atriz foi fotografada ao beijos com um jovem e causou curiosidade sobre quem seria o moço. Segundo a Quem, o novo romance da famosa é Luiz Guilherme Niemeyer, de 30 anos. O jovem é herdeiro do empresário Luiz Oscar Niemeyer, que já foi presidente da gravadora BMG. Seguindo os passos do pai, ele atua na área de entretenimento como sócio da holding BonusTrack e idealiza eventos musicais.

Vale lembrar que, em julho do ano passado, Alice Wegmann anunciou o fim de seu namoro com o cozinheiro Matheus Seixas, com quem ela estava desde o início de 2024.

