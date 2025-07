Alice Wegmann chama atenção ao recriar foto da infância com Sandy: 'Não mudaram nada'

A atriz Alice Wegmann encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto recente e uma antiga que tirou ao lado da cantora Sandy

Alice Wegmann, de 29 anos, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 2, ao mostrar um encontro muito especial.

A atriz, que interpreta a personagem Solange Duprat no remake de Vale Tudo, da TV Globo, encontrou com a cantora Sandy, de 42 anos, e aproveitou para refazer uma foto que tirou com a artista quando era criança. "Sonhos não envelhecem. A gente também não, né, Sandy", brincou a artista na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de elogios. "Lindas", disse a atriz Juliana Paiva. "Que amor", escreveu o ator Johnny Massaro. "Ah perfeitas", comentou uma seguidora. "Chorando com esse reencontro", confessou outra. "Não mudaram nada", falou uma fã. "Meu Deus, que dupla perfeita", afirmou mais uma admiradora.

Confira:

Alice Wegmann faz revelação sobre a saúde

Em entrevista ao Jornal O Globo, a atriz Alice Wegmann, de 29 anos, decidiu abrir o coração e fez uma série de revelações em relação a sua saúde. No ar como Solange Duprat no remake de Vale Tudo, a artista relembrou os bastidores de novelas como Órfãos da Terra, de 2019, em que os personagens que ela interpretou geravam questões emocionais a ela.

"Em Órfãos da terra teve um dia que chorei durante 30 cenas. E, aí, fui jantar com o meu namorado e cortava o peixe chorando, não conseguia fechar a torneira. Tem um lugar emocional que mexe, desestabiliza a gente. Aí, pensei: 'Estou precisando fazer uma personagem que mostre mais a arcada dentária'", divertiu-se em conversa com a jornalista Maria Fortuna. Na entrevista, Wegmann ainda relembrou o episódio de burnout que sofreu ao interpretar Maria na novela Onde Nascem os Fortes. A personagem vivia em forte sofrimento. Saiba mais!

