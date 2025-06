Quem é? Alice Wegmann é fotografada aos beijos com affair em restaurante

Após boatos de affair com Humberto Carrão, Alice Wegmann é flagrada em clima de romance com homem em restaurante do Rio de Janeiro

A atriz Alice Wegmann foi flagrada na noite desta sexta-feira, 13, acompanhada de um homem. Após rumores de que estaria vivendo um possível affair com seu par romântico em Vale Tudo, o ator Humberto Carrão, a ruivinha surgiu com um moço desconhecido pelo público.

Em um restaurante do Rio de Janeiro, a famosa apareceu com o parceiro curtindo com amigos. Além de aparecer se divertindo e sorrindo, a intérprete de Solange foi fotografada trocando vários beijos com o eleito do momento.

Em julho do ano passado, Alice Wegmann anunciou o fim de seu namoro com o cozinheiro Matheus Seixas, com quem ela estava desde o início de 2024.

Fotos: Thiago Martins / Agnews

Após polêmicas, Alice Wegmann revela clima nos bastidores de Vale Tudo

Alice Wegmann, que vive Solange Duprat na novela Vale Tudo, da TV Globo, decidiu expor novos detalhes dos bastidores da trama . Isso porque meses atrás os atores Cauã Reymond e Bella Campos foram alvos de boatos de uma suposta briga entre eles . Em nova entrevista, concedida ao portal Leo Dias, Wegmann falou sobre as polêmicas do elenco do folhetim.

“Eu acho que as pessoas estão querendo saber disso porque, claro né, gente fofoqueira, tá tudo certo, mas é porque a novela tá bombando […]”, começou.

E completou: O que eu posso dizer é que eu amo fazer essa novela, eu tô muito feliz. Todos os dias eu chego para gravar feliz da vida, […] porque acho que é muito especial quando a gente trabalha com o que gosta. […] Eu tenho um grupo muito legal, tem muitos amigos, a gente tá muito feliz, e é sobre isso”, declarou.

Ao longo dos rumores que surgiram sobre a briga de Cauã e Bella, o ator foi apontado como o causador dos desentedimentos com a atriz, e também, Humberto Carrão. Diante disso, Alice foi questiona sobre a sua relação com Reymond. Na ocasião, ela afirmou que eles não têm muita proximidade:

“A gente tem pouca proximidade, porque a gente se encontra pouco, então não posso dizer que ele é meu amigo, mas ele é meu colega e tá tudo certo”, encerrou.