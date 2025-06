Saiba quem é o novo affair de Alice Wegmann, Luiz Guilherme Niemeyer

Filho de Luiz Oscar Niemeyer, o novo affair de Alice Wegmann, Luiz Guilherme Niemeyer, atua na área de entretenimento idealizando festivais; veja

Quem é o novo affair de Alice Wegmann? Na noite desta sexta-feira, 13, a atriz, que está no ar como Solange no remake de Vale Tudo, foi fotografada ao beijos com um jovem e causou curiosidade sobre quem seria o moço.

Segundo a Quem, o novo romance da famosa é Luiz Guilherme Niemeyer, de 30 anos . O jovem é herdeiro do empresário Luiz Oscar Niemeyer, que já foi presidente da gravadora BMG. Seguindo os passos do pai, ele atua na área de entretenimento como sócio da holding BonusTrack e idealiza eventos musicais .

No ano de 2023, Luiz Guilherme Niemeyer integrou a lista Under 30 da Forbes. Em entrevista para a revista, ele disse que via sua formação em publicidade e propaganda como seu diferencial: "Pensar a estrutura de holding, diversificando portfólio de negócios, criando marcas como Mita e Doce Maravilha, levando inovações para a era digital".

Em sua rede social, o jovem tem mais de 14,5 mil seguidores e compartilha um pouco de seu trabalho além de fotos com alguns artistas e familiares.

Vale lembrar que, em julho do ano passado, Alice Wegmann anunciou o fim de seu namoro com o cozinheiro Matheus Seixas, com quem ela estava desde o início de 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Guilherme Niemeyer (@lgniemeyer)

Alice Wegmann foi flagrada com Luiz Guilherme Niemeyer

Após rumores de que estaria vivendo um possível affair com seu par romântico em Vale Tudo, o ator Humberto Carrão, Alice Wegmann surgiu com um moço desconhecido pelo público nesta sexta-feira, 13.

Em um restaurante do Rio de Janeiro, a atriz foi fotografada em clima de romance e trocando vários beijos com o eleito do momento. Veja as fotos do flagra aqui!