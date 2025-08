Alice Wegmann mostra barriga de grávida de sua personagem em 'Vale Tudo'

A atriz Alice Wegmann não escondeu a felicidade ao experimentar a barriga de grávida de Solange Duprat; sua personagem espera gêmeos

Alice Wegmann usou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para mostrar os bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo.

Através dos Stories, a atriz mostrou que estava experimentando pela primeira vez a barriga de grávida de Solange Duprat, sua personagem no folhetim, que está à espera de gêmeos após ter uma recaída com seu ex-namorado, Afonso, interpretado por Humberto Carrão.

"A primeira vez usando barriguinha da chérie", escreveu a artista na legenda. "Socorro. Vem chérizinho, vem chérizinho. Ahhhh", disse ela, dando pulos de alegria no camarim dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Confira:

Alice Wegmann mostra barriga de grávida de Solange - Foto: Instagram

Solange descobre gravidez de gêmeos de Afonso em ultrassom chocante

Em cenas previstas para meados de agosto em Vale Tudo, Solange (Alice Wegmann) recebe uma notícia que pode redefinir sua trajetória: ela está grávida de gêmeos — frutos de uma noite de recaída com o ex e atual marido de Maria de Fátima, Afonso (Humberto Carrão).

Após uma festa regada a emoções, Afonso, visivelmente embriagado, aceita uma carona com Solange e os dois acabam cedendo à antiga chama. Dias depois, confirmada a gravidez, ela segue para o primeiro ultrassom. Segundo o Notícias da TV, a médica solta a notícia de forma clara: "Temos dois embriões aqui. É gravidez gemelar." Surpresa, Solange responde, incrédula: "Dois na barriga?".

Solange opta por manter o mistério sobre a paternidade. Mesmo acompanhada por Renato (João Vicente de Castro) no consultório — com quem mantém amizade — e com Sardinha (Lucas Leto) suspeitando da gravidez, ela esconde que Afonso é o pai.

Essa gravidez dupla representa novidade em relação à versão de 1988, na qual ela teve apenas um filho com Afonso. Agora, dobram-se as apostas emocionais e riscos dramáticos.

Impactos e desdobramentos na história

Segredo de mãe solo: Solange assume a gestação silenciosa e evita envolver Afonso ou Renato no segredo, reforçando sua postura independente.

Paralelo com Fátima: Maria de Fátima também descobre sua gravidez quase simultaneamente, suspeitando inclusive de gêmeos — em razão do histórico familiar de Afonso, que tem irmãos gêmeos Heleninha e Leonardo.

Conflito iminente: Celina (Malu Galli) intensifica a tensão ao afirmar que Afonso é estéril, gerando dúvidas sobre a paternidade e alimentando conspirações entre os núcleos.

Fátima surta, invade casa de Solange e planeja atentado contra gêmeos

O lado mais sombrio de Maria de Fátima (Bella Campos) virá à tona no remake de Vale Tudo. Segundo informações do Notícias da TV, A gravidez de Solange (Alice Wegmann) mexerá com os nervos da vilã, que se deixará dominar pelo ciúme e pela desconfiança. Convencida de que os filhos que a rival espera são de Afonso (Humberto Carrão), Fátima planejará um crime cruel: invadir a casa da diretora e adulterar seu remédio.

O objetivo? Provocar o aborto dos bebês. A cena, recheada de tensão psicológica, promete estremecer o público da novela das nove da Globo com mais uma reviravolta na escalada de descontrole da personagem.

Tudo começa com um comentário inocente de Heleninha (Paolla Oliveira). Ela conta a Fátima que Solange tem passado mal durante a gestação — algo esperado em uma gravidez de gêmeos. A informação cai como uma bomba. A vilã, que já desconfiava de um envolvimento antigo entre Solange e Afonso, liga os pontos.

A lembrança de uma festa em que o rapaz desapareceu por horas reforça sua convicção. E o reencontro com Solange na clínica de ultrassonografia a envenena de vez. Mesmo com a explicação debochada da ruiva, que diz que os filhos são de “produção independente”, Fátima não acredita e parte para o ataque direto: "Solange, você tá grávida do Afonso?", dispara, sem rodeios. Saiba mais!

