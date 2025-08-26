CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Revista
  2. Pedro Novaes vira a página e encara passado desafiador: 'Eu nunca...'
Revista / GALÃ DA NOVA GERAÇÃO

Pedro Novaes vira a página e encara passado desafiador: 'Eu nunca...'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pedro Novaes revela como lidou com o passado desafiador em seu retorno às novelas.

Paulo Henrique Lima e Fernanda Chaves
por Paulo Henrique Lima e Fernanda Chaves
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 20h32

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Pedro Novaes recorda retorno às novelas - Foto: Fábio Rocha/Globo
Pedro Novaes recorda retorno às novelas - Foto: Fábio Rocha/Globo

Após um retorno às novelas bem-sucedido, Pedro Novaes (28) encara o passado não tão distante em que recebeu críticas sobre sua escalação para intrerpretar o mocinho Beto de Garota do Momento (2024-2025). Já gravando uma nova trama, ele recorda à CARAS Brasil que não é de se deixar abalar. 

Quando se submeteu ao teste para viver um dos papéis principais da história anterior da faixa das seis, ele tinha a certeza de que daria o seu máximo para entregar um bom trabalho, caso fosse escolhido para o personagem.

"Eu nunca aceitaria trabalhar se eu não soubesse que essas críticas poderiam vir e também se eu não soubesse que daria meu máximo. O que faço ali é o meu 100%. Essas críticas, essas comparações não me levam a dar mais de mim só porque estou vendo a crítica. O que vejo é o que estou conseguindo fazer nesse momento, o quanto estou me dedicando ao meu trabalho", afirma. 

"E poder ver essas críticas positivas, toda essa virada de crítica para mim é muito feliz. Fico contente, porque consegui mostrar para as pessoas o quanto eu venho me dedicando", destaca o filho dos atores  Marcello Novaes (62) e Letícia Spiller (51). 

Assim que terminou Garota do Momento, Pedro já conquistou o feito de emendar um novo trabalho. Ele foi escalado para um papel importante em Três Graças, próxima novela das nove escrita pelo renomado Aguinaldo Silva (82). 

Leia também:"Me zoavam falando que eu era filho de uma gata", relembra filho de Letícia Spiller

Com a sua escalação, os comentários não cessaram. No entanto, ele revela como se vê no termo nepoaby, como usam para definir filhos de amosos. 

"Antes não tinha esse termo, nepobaby, mas sempre me vi nesse lugar de entender meus privilégios, entender de onde venho, a profissão que escolhi, os pais que tenho e as portas que se abre nesse lugar. Mas, de nenhuma maneira, eu me aproveitei disso de uma forma como se eu não precisasse fazer nada. Justamente, até por conta dessa pressão inicial, que no início talvez eu tenha sentido um pouco, mas hoje em dia não sinto mais. E é por causa dessa pressão que eu não poderia chegar sem nenhuma bagagem. Então, precisaria estudar, me inteirar sobre o assunto, criar o meu próprio caminho. Isso também foi sempre dito dentro da minha família. Então, acho que dentro desse termo, tenho privilégios, com certeza, mas no fundo, eu tento trilhar o meu caminho, andar com os meus próprios pés, ter as minhas próprias reflexões sobre as coisas e evoluir dentro da profissão que eu escolhi por conta própria. Eu não poderia fazer de qualquer jeito, eu tenho a minha própria imagem para zelar também. Quero fazer um bom trabalho e ser reconhecido por isso", finaliza o ator

Paulo Henrique Lima e Fernanda Chaves

Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.

Pedro Novaes

Leia também

ENTREVISTA

No elenco da novela global Êta Mundo Melhor! o ator aproveita os dias de folga na Ilha de CARAS ao lado da noiva - Fotos: Ian Castilho

Miguel Rômulo vive felicidade dos reencontros: 'Casamento perfeito da arte'

Impressionante!

Mariana Sena - Reprodução/Ian Castilho

Mariana Sena revela hobby curioso para aliviar a mente: 'Faço com frequência'

ELE SEMPRE É O MOMENTO

Herson coleciona papéis de destaque no teatro, na TV e no cinema e se orgulha de sua história - FOTOS: NANDA ARAÚJO; STYLING: SAMANTHA SZCZERB

Herson Capri faz 50 anos de carreira e credita ao trabalho: 'Mente e o corpo jovem!'

Preconceito

Vitor diCastro - Reprodução/Ian Castilho e Kenji

Vitor diCastro denuncia preconceito no meio artístico: 'Tinha que segurar ser gay'

EM CONSTANTE MUDANÇAS

Fotos: Ian Castilho - Durante a Temporada de Inverno de CARAS, a atriz exalta sucesso de A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário e descansa no hotel Figueira da Serra, em Campos do Jordão

Jessika Alves trilha jornada longe da zona de conforto: 'Eu quero me reinventar'

TRÊS DÉCADAS DE CARREIRA

Rodrigo Santoro faz nova idade no dia 22 de agosto e recebe prêmio por sua dedicação às artes - FOTOS: LUCAS RAMOS /CINTHIA BASILIO / BRAZIL NEWS E AGNEWS - COLABORAÇÃO: MARIANA ARRUDAS

Rodrigo Santoro abraça nova fase com celebração: 'É um marco muito grande'

Últimas notícias

João GuilhermeJoão Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma
José Leonardo e VirginiaVirginia recusa saída com amigos para priorizar os filhos: "skin mãe"
BoniBoni revela quem escolheu o assassino de Odete Roitman em Vale Tudo de 1988
Luan Santana e Cristiano RonaldoLuan Santana conta sobre amizade com Cristiano Ronaldo
Poliana RochaPoliana Rocha desabafa após críticas e esclarece relação com Virginia
JaguarCartunista Jaguar deixou pedido sobre o destino das cinzas da cremação
Pedro Novaes recorda retorno às novelasPedro Novaes vira a página e encara passado desafiador: 'Eu nunca...'
Kris JennerKris Jenner revela quanto gastou para ter "novo rosto"
Duda Bertelli e Ana CastelaAmiga de Ana Castela comenta sobre aproximação da artista com Zé Felipe
Clara CamargoFilha caçula de Zezé Di Camargo surge vestida de princesa em seu mesversário
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade