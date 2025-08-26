Pedro Novaes vira a página e encara passado desafiador: 'Eu nunca...'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pedro Novaes revela como lidou com o passado desafiador em seu retorno às novelas.

Após um retorno às novelas bem-sucedido, Pedro Novaes (28) encara o passado não tão distante em que recebeu críticas sobre sua escalação para intrerpretar o mocinho Beto de Garota do Momento (2024-2025). Já gravando uma nova trama, ele recorda à CARAS Brasil que não é de se deixar abalar.

Quando se submeteu ao teste para viver um dos papéis principais da história anterior da faixa das seis, ele tinha a certeza de que daria o seu máximo para entregar um bom trabalho, caso fosse escolhido para o personagem.

"Eu nunca aceitaria trabalhar se eu não soubesse que essas críticas poderiam vir e também se eu não soubesse que daria meu máximo. O que faço ali é o meu 100%. Essas críticas, essas comparações não me levam a dar mais de mim só porque estou vendo a crítica. O que vejo é o que estou conseguindo fazer nesse momento, o quanto estou me dedicando ao meu trabalho", afirma.

"E poder ver essas críticas positivas, toda essa virada de crítica para mim é muito feliz. Fico contente, porque consegui mostrar para as pessoas o quanto eu venho me dedicando", destaca o filho dos atores Marcello Novaes (62) e Letícia Spiller (51).

Assim que terminou Garota do Momento, Pedro já conquistou o feito de emendar um novo trabalho. Ele foi escalado para um papel importante em Três Graças, próxima novela das nove escrita pelo renomado Aguinaldo Silva (82).

Com a sua escalação, os comentários não cessaram. No entanto, ele revela como se vê no termo nepoaby, como usam para definir filhos de amosos.

"Antes não tinha esse termo, nepobaby, mas sempre me vi nesse lugar de entender meus privilégios, entender de onde venho, a profissão que escolhi, os pais que tenho e as portas que se abre nesse lugar. Mas, de nenhuma maneira, eu me aproveitei disso de uma forma como se eu não precisasse fazer nada. Justamente, até por conta dessa pressão inicial, que no início talvez eu tenha sentido um pouco, mas hoje em dia não sinto mais. E é por causa dessa pressão que eu não poderia chegar sem nenhuma bagagem. Então, precisaria estudar, me inteirar sobre o assunto, criar o meu próprio caminho. Isso também foi sempre dito dentro da minha família. Então, acho que dentro desse termo, tenho privilégios, com certeza, mas no fundo, eu tento trilhar o meu caminho, andar com os meus próprios pés, ter as minhas próprias reflexões sobre as coisas e evoluir dentro da profissão que eu escolhi por conta própria. Eu não poderia fazer de qualquer jeito, eu tenho a minha própria imagem para zelar também. Quero fazer um bom trabalho e ser reconhecido por isso", finaliza o ator.