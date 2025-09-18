‘Não quero ter filhos’: Dani Moreno revela como lida com doença sem cura e escolhas de vida

Em conversa com a CARAS, a atriz Dani Moreno fala sobre decisão de não ter filhos e como lida com doença crônica autoimune sem cura

Aos 40 anos, Dani Moreno vive uma fase de intensas transformações pessoais e profissionais. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a atriz abriu o coração sobre escolhas de vida, novos projetos e também sobre os desafios que enfrenta com uma doença crônica.

“Tive muitas crises, claro! Relógio biológico, mudança de década… Isso sempre mexe com a mulher, né?”, confessou. Mas, em vez de apenas dúvidas, a maturidade trouxe respostas. “Hoje, por exemplo, a questão de ter filhos já não é uma dúvida — é uma decisão. Não quero ter filhos. Isso me trouxe uma paz infinita”, afirmou.

Autoconhecimento e escolhas de vida

Nos últimos anos, Dani trilhou um caminho de autoconhecimento que mudou sua forma de enxergar o mundo. Além disso, ela se converteu ao Cristianismo, se tornou vegana, adotando um estilo de vida que vai além da alimentação.

“Quando entendi que meu amor pelos animais não podia se restringir aos pets que estão ao meu redor, tudo mudou. Não faz sentido sacrificar alguns animais para o prazer de minutos do meu paladar“, ressaltou.

Agora, a atriz se prepara para lançar a Acesso Vegano, loja de produtos congelados e refrigerados que promete unir saúde e preços acessíveis. “Acredito profundamente que comida boa e barata é o melhor ativismo possível“, explicou.

A luta contra a espondilite anquilosante

Atualmente, fora dos palcos e das telas, Dani encara a espondilite anquilosante, uma doença crônica, autoimune e degenerativa que mudou sua rotina.

“Primeiro neguei, depois perguntei: ‘Por que comigo?’. Só depois aceitei e fiz as pazes com ela. Não é um diagnóstico agradável de receber. Tem tratamento, mas não tem cura”, relatou.

Para lidar com a nova realidade, ela apostou em mudanças de hábitos, como exercícios físicos e alimentação equilibrada. “Minha qualidade de vida melhorou. Acordar sem dor não tem preço”, resumiu.

