Dani Moreno se reinventa para além das telas e assume novas escolhas: ‘É uma decisão’

No ar em série da Record, a atriz Dani Moreno revela à CARAS decisão para sua vida

Prestes a completar 40 anos, Dani Moreno vive um dos momentos mais intensos — e transformadores — de sua vida. Conhecida por sua entrega nas telinhas, a atriz agora chama atenção por algo ainda mais poderoso: sua jornada de autoconhecimento e reconexão com a própria verdade.

“Tive muitas crises, claro! Relógio biológico, mudança de década… Isso sempre mexe com a mulher, né?”, diz a atriz, em papo exclusivo com CARAS. Mas, ao contrário do que muitos esperam, a idade também lhe trouxe respostas. “Hoje, por exemplo, a questão de ter filhos já não é uma dúvida — é uma decisão. Não quero ter filhos. Isso me trouxe uma paz infinita”, emenda a artista.

Essa paz tem suas raízes profundas, já que, nos últimos anos, Dani tem trilhado um caminho que mudou completamente sua forma de ver o mundo — e a si mesma. Além de se converter ao Cristianismo, ela virou adepta do veganismo, uma mudança que transcende a alimentação.

“Quando entendi que meu amor pelos animais não podia se restringir aos pets que estão ao meu redor, tudo mudou. Não faz sentido sacrificar alguns animais para o prazer de minutos do meu paladar”, frisa ela, cujo ativismo acaba de virar negócio! Dani se prepara para lançar a loja Acesso Vegano, com itens congelados e refrigerados. “Acredito profundamente que comida boa e barata é o melhor ativismo possível”, explica ela.

Empreendedorismo à parte, a arte é o que continua fazendo o coração de Dani bater mais forte e seu novo desafio é viver Priscila, na trama bíblica Paulo, o Apóstolo, da RecordTV. A personagem, que entra em processo de depressão por conta de um luto, trouxe à tona uma dor pessoal do passado: a perda da mãe. “O maior desafio foi reviver a minha própria dor, meu luto. Mas senti que a personagem merecia esse mergulho”, diz.

A experiência, apesar de dolorosa, também foi libertadora. “Saí da cena revigorada. Me empresto à personagem, mas também a pego emprestada”, analisa ela, com 15 anos de carreira. Mas nem tudo foram flores em sua jornada. Dani convive com a espondilite anquilosante, uma doença crônica, autoimune e degenerativa. O diagnóstico, como ela mesma conta, chegou como um susto. “Primeiro neguei, depois perguntei: ‘Por que comigo?’. Só depois aceitei e fiz as pazes com ela. Não é um diagnóstico agradável de receber. Tem tratamento, mas não tem cura”, explica a atriz, que promoveu mudanças profundas para encarar a nova realidade, como manter rotina de exercícios e ter uma boa alimentação. “Minha qualidade de vida melhorou. Acordar sem dor não tem preço”, resume Dani.