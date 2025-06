Jaffar Bambirra e Gabz falam sobre namoro e planos de um futuro: 'Viver tudo com ele'

Capa da Revista CARAS, Jaffar Bambirra e Gabz relembram que se conheceram nos bastidores de Mania de Você

De volta para onde tudo começou! A história de amor de Jaffar Bambirra (27) e Gabz (26) se iniciou em Angra dos Reis, durante uma viagem que eles fizeram para gravar a novela global Mania de Você, antecessora da atual trama das 9, Vale Tudo. Após o término do folhetim, eles retornam à Costa Verde Fluminense já como um casal. Agora, para curtir férias na Ilha de CARAS by Gav Resorts.

Entre beijos e carinhos, o par fala desse romance e de outra paixão que os une: a arte. Essa relação poderia ter começado antes. Em 2019, enquanto gravava a novela O Sétimo Guardião, Jaffar viu Gabz nos Estúdios Globo. Na época, ela estava em Malhação: Toda Forma de Amar. O ator a seguiu no Instagram e curtiu uma foto, mas não teve sucesso na investida.

“Eu não vi, ele curtiu uma foto minha num programa que tinha um monte de gente curtindo, a notificação não apareceu”, justifica. Só em 2024 esse interesse ficou claro e foi mútuo. E Agatha Moreira (33) e Rodrigo Simas (33) podem até ser considerados os padrinhos dessa união.

“A gente estava gravando a novela em Angra dos Reis, era Dia dos Namorados, eles iam fazer um passeio de barco e nos chamaram. A gente estava meio de vela ali”, recorda a atriz, que começou a se interessar pelo agora namorado durante as trocas que tiveram nessa viagem. “É engraçado porque todo mundo já estava meio que pensando que estávamos ficando no barco, só que a gente não ficou lá. Ficamos alguns minutos depois do barco (risos)”, brinca ela.

Essa foi a primeira vez que Gabz se envolveu com um colega de trabalho e já lhe rendeu constrangimento. “Fui para o quarto dele no hotel. Quando voltei para o meu quarto, a chave não estava funcionando. Já era de manhã e eu não ia gravar. Aí, encontrei a equipe inteira que iria gravar e eles perguntaram o que fazia ali tão cedo. E eu: ‘Ai, gente, me deixa’”, diverte-se.

Depois desse episódio, eles nunca mais se desgrudaram. “A gente não deixou de se falar mais, continuou ficando. Ela foi pra São Paulo e fui junto. Tanto é que, quando a gente assumiu o namoro pra galera, todo mundo falou que achava que a gente já estava namorando”, completa Jaffar aos risos.

O casal podia jurar que tinha disfarçado bem o romance, mas, apesar de não ficarem aos beijos no trabalho, os colegas de elenco perceberam o clima de paixão no ar. “Fui toda animada contar para a Adriana Esteves. Além de não se impressionar, ela perguntou: ‘Ué, mas vocês já não estavam juntos?’. Eu falei que a gente não ficava junto nos bastidores e ela soltou: ‘Você acha que não’. Então, pensei: ‘Eu estava com essa cara de apaixonada?’”, diz a atriz e cantora, visivelmente encantada.

Ao assumir a relação, Gabz quebrou uma promessa. “Um pouco antes de fazer a novela falei pra minha mãe: ‘Só namoro agora quando eu for mais rica que a Anitta!’. Aí eu apareci com o Jaffar (risos)”, conta. Ela ainda não chegou à fortuna da poderosa, mas, aos poucos, vem construindo uma bela trajetória e planeja caminhar junto do namorado.

“Quero viver muitas coisas ao lado dele. As experiências que eu tiver daqui pra frente, as conquistas, quero que ele esteja ao meu lado, que ele consiga me ver construindo coisas, lançando um álbum e, de repente, ficando rica como a Anitta... e , desta vez, com ele ao meu lado”, diz.

Jaffar compartilha do mesmo sentimento. “A gente torce muito um pelo outro e isso é bonito de ver, é uma coisa que me faz feliz. Quando a gente conquista algo, um comemora pelo outro. E isso eu só quero viver com ela nessa vida. É muito bom ter alguém para compartilhar as conquistas”, declara.

Além dos planos de um futuro juntos, o casal tem em comum a consciência de que a arte é a maneira que tem de se conectar com o mundo. “Entendi isso bem no início da adolescência. Sempre cantei, só que pra mim, no banheiro. Queria ser músico, tive minhas bandinhas, mas as pessoas queriam tocar músicas em inglês e eu não sabia cantar em inglês. Como ia conseguir falar o que quero para o mundo assim? Comecei, então, a estudar violão, a compor minhas próprias músicas...”, explica o artista.

Inclusive, ele escreveu uma canção para a namorada, mas, por enquanto, só a musa inspiradora conhece esses acordes. Gabz, que também canta e compõe, se encontra com o eleito nesse lugar. “A gente troca bastante. É legal porque são gêneros musicais e universos muito diferentes, mas a gente consegue se comunicar mesmo assim. Então, vamos agregando uma visão que jamais teríamos, porque eu venho do hip hop e ele é um cantor romântico”, avalia.

Assim como Jaffar, que é filho da atriz, produtora e diretora Nadia Bambirra, Gabz também nasceu em berço artístico. Herdeira do músico Rui Roberto, ela começou a atuar ainda criança, mas foi pelo movimento hip hop que identificou o caminho pelo qual gostaria de trilhar. “Quando conheci as batalhas de rimas, de conhecimento e todo esse ambiente, me entendi artista de verdade. Ali, vi as minhas potências, consegui me entender como pessoa e resgatar a minha autoestima, porque naquele espaço eu me sentia uma mulher inteligente, bonita e capaz”, conta.

Seja na atuação ou na música, os dois querem passar suas mensagens para o público. E se durante muito tempo a raiva e a tristeza foram ótimos motores para escrever, hoje não são mais. “Não vou sucumbir a isso. A gente romantiza muito a dor, porque como é um lugar desconfortável, a gente precisa falar sobre ela, e quando a gente está feliz em um relacionamento nem precisa dizer”, acredita Gabz, que vai na contramão dessas teorias.

“Sou romântica, gosto de ficar falando sobre as coisas, de escrever cartinha. Sou como uma adolescente. Sou ariana, por incrível que pareça, pois sou um doce (risos). Me desafio muito a isso, a querer falar sobre os momentos de felicidade, porque as coisas boas, a paz também tem que ser uma excitação”, afirma.

