Debora Ozório emociona ao abordar relacionamento abusivo em novela da Globo: 'Fiquei comovida'

Intérprete de Celeste em Garota do Momento, Debora Ozório fala sobre relacionamento abusivo em entrevista à CARAS Brasil

No ar como a escritora Celeste de Garota do Momento, Debora Ozório (28) foi responsável por contar a história de um relacionamento abusivo sofrido por sua personagem na novela das 6 da TV Globo. Na primeira fase da trama, a adolescente sofreu ameaças de um namorado arranjado por um dos seus irmãos e foi impedida de se envolver com quem realmente era apaixonada.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz se mostra responsável por alertar as mulheres sobre os sinais de uma relação abusiva. "Fiquei comovida de poder falar com tantas mulheres sem estar falando diretamente, sabe?", reflete.

"Por ser uma novela das 6, a gente trabalha com limitações, o que é muito interessante porque a gente dá um outro olhar. Por exemplo, a Petra, de Terra e Paixão, sofreu um abuso, que é diferente de ter um relacionamento abusivo. Com a Celeste, a gente foi contando os sinais mesmo, esses que quem está envolvido não se dá conta sempre", diz.

Apesar de ser uma história forte para a faixa horária em que a novela de Alessandra Poggi é exibida na TV aberta, a produção precisou fazer algumas adaptações para não mostrar cenas impactantes ao público.

"Para o próprio público e as mulheres que passam por isso se identificarem, entenderem, compartilharem de tamanha culpa que sentem achando que está sempre sendo sobre si. O relacionamento abusivo é muito silencioso e perigoso", alerta a artista.

Ozório acredita que é importante que cada vez mais histórias levantem temas que, infelizmente, ainda são latentes na sociedade. "Eu me senti extremamente honrada em poder dar voz a essa questão, que é muito recorrente. É uma responsabilidade. Fiquei comovida de poder falar com tantas mulheres sem estar falando diretamente, sabe?", finaliza.

LEIA TAMBPEM:Filha de Gugu Liberato mostra fotos dos bastidores de seu casamento

VEJA OUTRAS NOTÍCIAS NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: