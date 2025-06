Filha de Gugu Liberato mostra fotos dos bastidores de seu casamento

Semanas após seu casamento no civil, Sofia Liberato, a filha de Gugu Liberato, mostra registros dos bastidores do evento especial; veja

A filha do apresentador Gugu Liberato, a jovem Sofia Liberato, de 21 anos, compartilhou mais fotos do dia de seu casamento no civil. Para quem não acompanhou, a jovem assinou os papeis com Gabriel Gravino nos EUA.

Semanas depois do evento especial, nesta segunda-feira, 02, a moça postou os cliques dos bastidores antes de se casar. Ao lado de amigas, da irmã gêmeas, Marina Liberato, e da mãe, Rose Miriam, a noiva surgiu radiante se arrumando.

"Os bastidores de um dia inesquecível com pessoas mais que especiais", disse a ruiva ao aparecer de roupãp branco, arrumando os cabelos e a maquiagem.

Após o civil nos EUA, Sofia Liberato pretende fazer o religioso no Brasil com toda a família e amigos. Além da decisão de se casar, a herdeira de Gugu Liberato se batizou nas últimas semanas e compartilhou as fotos do momento marcante.

Casamento no civil de Sofia Liberato

"No dia 16 de maio, nos casamos no civil e celebramos esse momento tão especial ao lado de pessoas queridas. Foi uma cerimônia íntima, cheia de amor e a presença de Deus— exatamente como sonhamos. Somos imensamente gratos a todos que estiveram presentes e também àqueles que, mesmo de longe, estavam conosco em pensamento. Que Deus abençoe nossa união e nosso casamento, hoje e sempre. Esse dia ficará pra sempre em nossos corações. E por fim venho dizer que em breve, teremos nossa cerimônia religiosa no Brasil, comemorando com todos que amamos!", disse ela.