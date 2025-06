Aos 28 anos, Debora Ozório revela como amadurecimento influenciou sua atuação na TV

Atriz Debora Ozório compara vivências com sua personagem em Garota do Momento e fala sobre autoconhecimento, terapia e amadurecimento em entrevista à CARAS Brasil

Destaque na novela das seis da TV Globo, Garota do Momento, Débora Ozório (28) tem emocionado o público com a entrega à personagem Celeste, uma jovem intensa e cheia de sonhos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz compartilha reflexões sobre sua trajetória pessoal e revela como se identifica e, ao mesmo tempo, se diferencia da figura que vive na ficção.

Ao comentar uma fala marcante de Celeste, que expressa o desejo de "tomar as rédeas da vida", Débora reflete sobre seu próprio processo de amadurecimento e construção de identidade.



“Acho que veio de forma muito fluida para mim. O encontro com a arte, sem dúvida, soma muito para isso, a maturidade. Cada coisa tem seu tempo. Sempre fui muito dona de mim, sempre fui conectada com os meus desejos, com o que acredito. A terapia é um ponto alto e forte para isso também, de a gente se manter nesse propósito, na ideia de que temos que ser fiéis a nós mesmos, mesmo que isso traga consequências que às vezes a gente fale: 'Não estava preparada para sentir isso!'. Mas vamos sentir, é vida, né?”, diz.

A artista também revela que, apesar de compartilhar um lado romântico com Celeste, tem uma visão mais realista sobre os relacionamentos e a vida.



“Tenho meu lado romântico, mas sou mais pé no chão do que ela, até por uma questão de maturidade. Tenho 28 anos, a Celeste 17. Tem a questão da época também, da criação que uma mulher recebia, do que acreditavam ser ideal. A gente já conquistou muito nesse caminho, como mulheres livres, vamos passando por outros processos, mas tem algumas semelhanças com a Celeste. A gente sempre empresta algo nosso para o personagem", finaliza a atriz.

