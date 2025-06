Carla Marins transforma maturidade em potência criativa: “Refazer essa parceria me inspira”

Em entrevista à CARAS, Carla Marins abre o jogo sobre retorno às novelas e fala sobre maturidade

Nada de drama. Quando o assunto é maturidade, Carla Marins assume uma postura otimista, cheia de potência e com uma clareza que só o tempo traz. “Tenho olhado para dentro, mas também para frente. É um momento de travessia interior, de reorientação. Ainda há crescimento, ainda há caminho”, reflete ela, que acaba de completar 57 anos.

Sem medo de envelhecer, a atriz acredita que o segredo para viver bem é focar no presente. “Tenho refletido sobre o processo de envelhecimento e não acho que ele é ruim, mas perigoso. Se não nos mantivermos no presente, quebrando padrões antigos e repetitivos, além de criar a nova realidade que desejamos viver, teremos um longo passado pela frente. É necessário e bem-vindo esse ajuste nesta fase da vida”, reflete.

E, por mais que o tempo passe, Carla nunca se perdeu de si mesma. Somando quase 40 anos de carreira, ela tamabém se sente mais ativa, mais crítica e mais conectada com seus propósitos. “Se manter positivo é um compromisso diário que faz bem a você e a todos que o cercam. Movimentar o corpo é fundamental, assim como consumir arte, porque a arte nos inspira, amplia fronteiras, nos estimula ao novo e nos mantém interessantes”, avalia.

No ar na reprise de História de Amor, exibida pela primeira vez em 1995, na Globo, a atriz abraça um dos momentos mais emblemáticos de sua trajetória. “É emocionante perceber como nosso trabalho atravessa e impacta as pessoas de várias gerações. Joyce foi um marco na minha carreira, uma das personagens mais complexas que já fiz”, diz Carla, que prepara seu retorno para o horário nobre da emissora na trama Três Graças, prevista para o segundo semestre de 2025.

“Estou muito feliz em refazer essa parceria de sucesso com o Aguinaldo Silva. Já fizemos juntos A Indomada, Pedra Sobre Pedra e Porto dos Milagres… Adoro a criatividade do realismo fantástico das tramas e os diálogos bem construídos por ele”, adianta ela.

Para manter o corpo e a mente em equilíbrio, Carla aposta não somente na arte, mas nos cuidados com a saúde e uma rotina equilibrada. Há 18 anos casada com o personal trainer Hugo Baltazar, ela não dispensa os exercícios físicos. “Ele me colocou mais na linha na questão do exercício físico, do aeróbico e da constância. Há dois anos também tomei uma decisão difícil, porque gostava bastante, e só vi resultados positivos: parei de beber”, revela.

Mãe de Leon (16), a atriz ainda reconhece a maternidade com mais leveza, justamente por ter acontecido após os 40 anos. “A possibilidade que tive de me conhecer e exercer minha individualidade profundamente foi essencial para que eu não me perdesse e ficasse só no papel de mãe. E por isso vivi a maternidade nos primeiros anos com muita alegria, leveza e conexão”, relembra ela, que busca passar seus valores para o herdeiro diariamente. “Desejo que ele seja um homem digno, respeitador e que ame e admire as mulheres", afirma.

VEJA OUTRAS NOTÍCIAS NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: