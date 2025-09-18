Angélica exalta relação de afeto e amor com os sabores: ‘Alimentação é um olhar próprio para dentro’

A apresentadora Angélica reflete como as conexões humanas podem ser aguçadas à mesa

Entre aromas que despertam lembranças e conversas que aquecem a alma, um encontro especial promovido pela Royal Prestige® — especializada em utensílios de cozinha de alta qualidade —, com presença da embaixadora da marca, a apresentadora Angélica (51), celebrou a alimentação como gesto de cuidado e bem-estar. Foi um convite à pausa, ao presente e ao prazer de estar à mesa com quem se ama.

Para Cinthia Helena, diretora de marketing e produto da Hy Cite, detentora da marca Royal Prestige®, bem-estar é a palavra de ordem: “Nossa panela cozinha em menos tempo. É praticidade com mais tempo para o que realmente importa”, apontou ela. E tudo isso ganhou forma — e muito sabor — durante o Talk promovido pela marca.

“É compartilhar amor por meio do alimento.” (Cinthia Helena)

“A felicidade é o momento presente. Alimentação é memória e até uma forma de meditar”, disse Angélica, revelando um hábito em família: “Jantar juntos todos os dias e sem celular na mesa já virou tradição em casa”, contou a estrela.

“Alimentação é um olhar próprio para dentro, é consciência” (Angélica)

Mediadora do Talk, a jornalista Fabiana Scaranzi (60) destacou que a comida está relacionada ao afeto. “As melhores conversas acontecem na cozinha ou em volta de uma mesa”, afirmou ela.

“Para mim, comida está relacionada ao afeto e à conexão” (Fabiana Scaranzi)

