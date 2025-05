Angélica revela transformações com a maternidade: 'De uma forma muito natural'

Angélica é mãe de Joaquim, Benício e Eva; em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abre a intimidade ao falar de maternidade

"É o meu papel principal na vida", afirma Angélica (51) ao falar sobre maternidade. A artista é mãe deJoaquim (20), Benício (17) e Eva (12), frutos do seu casamento com o apresentador de televisão, Luciano Huck(53).

Ela é empresária, cantora, atriz, apresentadora, mas atribui ao papel de mãe como um grande destaque em sua vida. Na Semana das Mães, Angélica é uma das celebridades ilustres convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família.

A apresentadora não poupa palavras para elogiar seus filhos e menciona que eles possuem uma relação de muita cumplicidade. Angélica reforça que gosta de viver os momentos ao lado dos herdeiros e curte todas as fases deles.

"Eu gosto de saber que eles sabem que podem contar comigo (risos), e eles sabem disso. Eu vejo que eles têm muita confiança no laço que a gente criou e continua criando. Eu sou uma mãe atenta, gosto de estar ligada no mundinho deles para que, se eles precisarem, eu estar aqui para ajudar", confessa.

Abaixo, confira entrevista completa da apresentadora Angélica à CARAS Brasil.

Você é uma personalidade bastante conhecida pelos trabalhos como apresentadora, atriz, cantora e empresária, mas a Angélica na função de mãe, como você se define?

Uma mãe com M maiúsculo (risos). É o meu papel principal na vida, sem dúvida. Eu tenho outras facetas, mas essa é uma muito visceral. Eu sou uma mãe muito dedicada, comprometida com maternar. A partir do dia que eu decidi, que aconteceu, de eu ser mãe sempre foi um sonho, eu decidi que aquilo ia ser uma prioridade na minha vida. Sem dúvida, eu sou uma mãe dedicada, participativa e eu faço isso de uma forma muito natural, não é um esforço para mim.

A maternidade sempre foi um desejo para você?

Sempre foi um desejo! Eu acredito que o fato de eu ter trabalhado com criança, eu tinha 12 anos quando comecei a trabalhar com criança, cresci nesse ambiente infantil [...] com 15, 16 anos eu falava que eu queria adotar uma criança (risos). Depois eu fui crescendo e fui vendo que, além do meu jeito e do meu gostar de estar com crianças, eu queria ter as minhas crianças. Era sim um desejo, mas eu imaginava o que era, a gente entende na verdade quando está vivendo.

Quais foram as transformações em sua vida com a maternidade?

Eu acho que transformou muito a minha vida num lugar de cuidado. Eu sempre fui muito cuidada, protegida e isso traz um egoísmo também. Quando vem a maternidade, você descobre que não é bem assim. O horário, é o horário daquele ser. Você tem que abrir mão das suas vontade muitas vezes quando são pequenos. Eu acho que trouxe um aprendizado. Eu comecei muito cedo a trabalhar e eles me trouxeram à infância que, de repente, eu perdi até por ter trabalhado muito cedo. Eles me trazem hoje a adolescência, esse frescor que eu não vivi. Eu aprendo muito com eles, eu vivo com eles esses períodos que para mim foram muito diferentes, porque a minha vida foi muito diferente.

Angélica, e você tem filhos de diferentes idades, como é ser mãe de adolescentes?

Meus filhos já estão grandes, eu não tenho mais crianças, é muito diferente. Todas as fases são boas, mas esta fase é onde você começa a ter que que deixar um pouco, começa a ter que equilibrar a vontade de cuidar o tempo todo, com um olhar atento, porém deixando eles se descobrirem. É uma fase muito diferente e eu acho que é mais difícil. Para mim pelo menos, eu estou achando mais difícil do que quando é criança.

O que muda nesta fase da adolescência?

A criança você vai moldando do seu jeito, vai levando. Fora que eu tenho três adolescentes, um é diferente do outro, porque nenhum filho é igual. São três formas de lidar diferentes com essa fase diferente. Então, eu confesso que é um desafio (risos). Eu estou passando por um desafio grande, mas muito prazeroso também, porque graças a Deus, eu vejo que eu criei três seres bons. Independente das questões de adolescência, desse momento difícil, até para eles mesmo, eu vejo já adultos, eu vejo pré-adultos bons, de coração bom, de índole boa e me dá uma sensação de dever cumprido assim, sabe? Do que eu do que nós nós trouxemos para eles, do que nós conseguimos passar para eles de valores.

