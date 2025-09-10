CARAS Brasil
  Que horas vai passar Vale Tudo? Mudança na programação mexe com horários de novelas
Que horas vai passar Vale Tudo? Mudança na programação mexe com horários de novelas

O jogo da Copa do Brasil vai alterar o horário das novelas 'Êta Mundo Melhor!', 'Dona de Mim' e 'Vale Tudo' na Globo nesta quarta-feira, 10

por Juliana Dracz

Publicado em 10/09/2025, às 13h48

Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) em Vale Tudo
Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Globo

O confronto entre Corinthians e Athletico-PR pela Copa do Brasil vai alterar a programação vespertina e noturna da Globo nesta quarta-feira, 10. Para transmitir o jogo, a emissora vai exibir as novelas 'Êta Mundo Melhor!', 'Dona de Mim' e 'Vale Tudo'mais cedo do que o habitual.

O jogo, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, começa às 21h30 (horário de Brasília). Por isso, Êta Mundo Bom! será exibida às 17h50, seguida por Dona de Mim às 19h. A novela das 9, Vale Tudo, vai ao ar às 20h35, logo após o Jornal Nacional, que começa às 19h45.

Audiência de Vale Tudo

A audiência de Vale Tudo tem apresentado crescimento nas últimas semanas, mas a novela continua registrando a terceira menor média de público da Globo na faixa das 21h, de acordo com dados do Kantar Ibope divulgados pelo portal NaTelinha. Até agora, Vale Tudo registra média de 22,8 pontos na Grande São Paulo, referência para o mercado publicitário em todo o país. 

Na comparação com outras novelas exibidas nesta década, a trama supera 'Um Lugar ao Sol' (2021), que terminou com 22,3 pontos, e sua antecessora 'Mania de Você' (2024), finalizada em março com 21,2.

Entre as novelas da faixa das 21h, Vale Tudo fica atrás de quatro produções: 'Pantanal' (2022), com 29,7; 'Terra e Paixão' (2023), com 26,6; 'Renascer' (2024), com 25,5; e 'Travessia' (2022), que encerrou com média de 24,2 pontos.

Quanto vale um ponto no Ibope?

Vale lembrar que na Grande São Paulo, a região mais importante para o mercado publicitário, cada ponto de audiência em 2025 representa 77.488 domicílios, sendo 199.313 pessoas. Os valores são atualizados no início de cada ano com base nas estimativas populacionais do IBGE, de forma que cada ponto represente 1% do universo pesquisado em cada praça.

Descoberta de César em Vale Tudo

O casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) com César (Cauã Reymond) tem dado o que falar na novela Vale Tudo. Após oficializar a união com a empresária, o rapaz faz uma descoberta que pode transformar sua vida: ele descobre que pode herdar uma fortuna.

Segundo o jornal O Globo, tudo acontece após o casamento. O malandro decide começa a analisar o contrato matrimonial e acaba descobrindo que, em caso de falecimento da esposa, herdaria 50% do Grupo TCA. Ele, é claro, fica chocado com a informação.

Leia também: Vale Tudo: Consuêlo tem reviravolta em sua vida e namoro do filho acaba

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Viih Tube choca com sua nova barrigaNa praia, Viih Tube choca com barriga retinha após cirurgias: 'Gente'
