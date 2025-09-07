CARAS Brasil
  Vale Tudo: César faz descoberta que pode mudar tudo após casamento com Odete
Novelas

Vale Tudo: César faz descoberta que pode mudar tudo após casamento com Odete

Após se casar com Odete, César faz uma descoberta que pode transformar sua vida no remake de Vale Tudo, na Globo. Leia mais!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/09/2025, às 14h00

César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo
César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Globo

O casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) com César (Cauã Reymond) tem dado o que falar na novela Vale Tudo. Após oficializar a união com a empresária, o rapaz faz uma descoberta que pode transformar sua vida: ele descobre que pode herdar uma fortuna.

Segundo o jornal O Globo, tudo acontece após o casamento. O malandro decide começa a analisar o contrato matrimonial e acaba descobrindo que, em caso de falecimento da esposa, herdaria 50% do Grupo TCA. Ele, é claro, fica chocado com a informação.

Como será o casamento?

O casamento é marcado por momentos de grande tensão e por uma tentativa de fuga inesperada, transformando o que deveria ser um dia de celebração em um escândalo. Em cenas previstas para irem ao ar nesta segunda-feira, 8, os noivos se encontram para a cerimônia na casa de Celina (Malu Galli).

O evento é uma celebração íntima, reunindo somente pessoas próximas, entre eles, Olavo (Ricardo Teodoro), padrinho de César, a família Roitman, e amigos do casal. O clima inicial de felicidade e celebração, no entanto, dá lugar a reviravolta que ninguém esperava.

Isso porque Maria de Fátima (Bella Campos) consegue a publicação de uma matéria, revelando o passado criminoso de César. A reportagem expõe detalhes de sua vida, incluindo o roubo do quadro de Heleninha (Paolla Oliveira).

A notícia logo se espalha e chega ao conhecimentos dos convidados. Olavo, padrinho do noivo, recebe o alerta em seu celular e, sem hesitar, avisa o amigo sobre a publicação. Ao ficar sabendo do fato, César entra em pânico e teme a chegada da polícia.

Encurralado, ele tenta sair discretamente da cerimônia, mas é impedido por Odete, que exige que ele enfrente a situação. Para salvar a reputação da família, a noiva se pronuncia e afirma que a matéria é mentirosa. Ela ainda afirma que já acionou seus advogados para que eles tomem as medidas cabíveis contra a reportagem.

Mais tarde, após a festa, o noivo acaba confessando para a esposa que realmente participou do golpe. 

Leia também: Vale Tudo: Odete ignora crime cometido por César e se casa com ele

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

vale tudocésarOdete

